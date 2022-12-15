直擊／北京火葬場大爆滿　殯葬業：冰櫃全滿 都是老人死亡

記者任以芳／北京報導

北京疫情嚴峻，加上冬天氣溫太低雙重效應，感染新冠肺炎人數持續飆升，包括死亡率開始升高。近一周所有殯儀館、火葬場預約全部滿檔。《東森新媒體ETtoday》記者今（15）日實際走訪北京東郊殯儀館，從大門口開始都是排隊等候火化遺體的家屬車，現場八個爐子昨天開始燒24小時。現場工作人員透露，近幾天死亡人數特別多，都是老人家，殯儀館的人也甚至不敢去往生這家裡收屍，怕感染病毒，火葬場冰櫃已經全滿，往生者遺體恐怕面臨無法冰存問題。

大陸鬆綁疫情政策後，各省確診人數持續飆升。尤其北京人口數2100多萬人，確診人數持續增加，從今15日起甚至不再公佈無症狀感染者數據，疫情情況十分嚴峻，北京是殯儀館和火葬場出現預約不上問題。

▲ 北京東郊殯儀館都是等待家屬 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者今實際走訪位於朝陽區東郊殯儀館，才剛到大門口全是排隊等待的家屬車，一路排進火葬場的門口，許多家屬站在零下4度的室外等待，很多人從早上等到下午2點多，還等不上火化時間。

東郊殯儀館現場分為兩種情況，一種是自然往生者，家屬可以舉行告別式。另一種是確認感染新冠肺炎的往生者，家屬必須在2個小時內聯繫醫院或殯儀館，不能舉行告別式，24小時內立即火化。

現場爆發不少零星口角，火葬時間必須預約排隊，不少家屬在門口等太久，有些人早就到現場以為能進去，結果是按照車子排序進入，引起現場家屬不滿，最後在殯儀館人員勸導下化解。

▲ 北京東郊殯儀館連燒24小時 。（圖／記者任以芳攝）

記者目擊現場，一具又一具簡易棺材推往火葬場，東郊殯儀館八個焚化遺體爐子不斷冒出白煙。現場一位從事殯葬業人員透露，焚化遺體爐子從昨晚燒了一宿，已經燒了24小時都沒間斷，預估今天持續燒。

該名殯葬業人員說，殯儀館的冰櫃昨天全部滿了。記者問，「冰櫃滿了怎麼辦？」殯葬業人員回答，「沒辦法只好放地下。」按照北京火葬場運作，家屬傾向上午火化舉行告別式，殯儀館下午5點關門，但近期持續營業，焚燒遺體的爐子整天運作，預約完全爆滿。

▲ 家屬不斷詢問火化時間。（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，「八寶山殯儀館更約不上，八天都約不上，北京期感染死亡人數實在太多，尤其是（疫情）放開後，往生的多半都是老人，就是這幾天發生的事。」

疫情擴散實在太快，殯葬業人員表示，昨天接到自己朋友的電話，家裡有往生者，擔心家裡太熱（供暖）遺體會壞掉，希望能幫忙處理後事。他不敢去幫忙怕被感染，就算穿防護都不敢去，沒人敢去。

▲殯儀館預約爆滿。（圖／記者任以芳攝）

北京這波疫情來得又猛又快，即使病毒量比較微弱，但對於老人和慢性病患者來說依然有致命危機。記者現場看見許多家屬手捧著遺照，多半都是老人居多。現場也有人披麻帶孝，卻無法舉行喪禮，只能看著家人遺體送進火葬場迅速火化，根本來不及難過，和家人好好告別。

根據大陸衛健委規定，感染新冠肺炎的往生者，醫療機構負責及時開具死亡醫學證明，通知殯儀館接運遺體，做好遺體消毒等衛生防疫處理工作。殯儀館負責接運遺體，設立臨時殯儀服務專用通道和專用火化爐，按照操作規程做好遺體火化工作，並開具火化證明。