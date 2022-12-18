史上最長春安工作基層警譙翻　警政署親上火線允不評比不扣假

▲警政署推定30天的春安工作引發爭議，18日親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全台警察春安工作停辦4年，警政署將在明年元旦到元月30日發起史上最長的春安專案工作，引發廣大基層警員不滿，不滿評論透過臉書警察社群「靠北警察」群起攻之，甚至部分基層官警怒上臉書NPA署長室洗版、直接怒嗆春安復辟根本就是開倒車；儘管警政署連續多天PO文說明，警政署本次春安工作「不進行評比」，卻不為基層採信，基層與高層衝突越演越烈。

18日警政署再度親上火線說明，表示春安工作回歸，肇因近期陸續詐欺集團非法囚禁、凌虐求職民眾，強迫做為人頭帳戶的人口販運案件，希望全國警力戮力因應破除，以安定民心。

警政署指出，為強力打擊詐欺、人口販運集團，春安工作重點著重清樓打詐、協，尋失蹤人口、查緝吸毒場所結合安居緝毒；預防犯罪面則側重關心、關懷弱勢及急需協助民眾，藉由防詐宣導、協尋失蹤人口、協助弱勢家庭轉介社福單位，希望冀此防範其成為詐騙案件受害者。

警政署表示：歷年統計資訊顯示，詐團多於春節前二週犯案率最高，為守護民眾財產安全，經評估確有加強打擊必要，加上2023年春節連續休假10日，故實施期程較去年之15日增加為30日。

但連日來基層警抗議聲浪，也讓警政署做出讓步，警政署通令全台各警察機關，不得於警政署明訂評核項目外，自行增列績效評比，如不當增列查緝竊盜、護鈔、舉家外出服務、機動派出所等額外項目，如有違反命令查證屬實，警政署將扣該局總成績分數。

警政署也考量外勤同仁於春節連假返鄉需求，要求各警察機關及早規劃，要求各縣市警局主管不得以績效管控警員休假。警政署強調，本次春安工作僅回報4次執行成果，並不做檢討，同仁春節年假10日休假期無需回報，希望把春安工作對基層警員的影響降到最低。警政署強調，本次春安工作以重視民眾財產及治安維護，也會兼顧基層警察春節休假權利、並感謝全國警察在春安工作期間付出。

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