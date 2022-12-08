詐騙電話簡訊頻傳！　林奕華怒批「警政署、金管會沒作為」：可惡至極

▲林奕華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

詐騙電話、簡訊層出不窮，根據警政署提供資料都顯示詐騙金額、案件比例年年增加，今年推估詐騙金額將高達65億。立委林奕華指出，她收到多位長者子女陳情因詐騙集團透過網銀詐騙，父母慘遭快速轉出大筆金額，其中一件案件被詐騙金額累計高達2800萬元，連房子都被法拍。警政署和金管會到底有沒有更積極作為？人民的痛政府到底有沒有同理心呢？

林奕華提到，連立法委員辦公室都常接到電話費未繳、健保費未繳等的詐諞電話，警政署雖然有165反詐騙網頁和專線，但無法嚇阻犯罪，難道沒能有更積極作為？

林奕華怒批，在財政委員會專案報告中，財政部好像覺得自己很了不起，報告中強調在109年、110年分別攔阻了詐騙多少件和多少金額，但在109年、110年共有8萬多件詐騙案，而財政部只攔阻了1500件；109年、110年人民被詐騙金額總共加起來高達98億多元，但才攔下7億多元，連10%都不到。

「警政署網站的165平台，檢舉平台複雜！有沒有更簡易的檢舉方式？」林奕華表示，警政署說檢舉有用，可是被詐騙報案都沒什麼用了，民眾被騙錢的，報案了錢拿回來的微乎其微，說檢舉有用是要騙誰呢？

針對垃圾訊息仍層出不窮，林奕華要求數位發展部和警政署要能反查發話地點，要不然每天大家都收一堆垃圾簡訊，詐騙簡訊依舊猖獗，我們卻只能坐以待斃？只按垃圾簡訊檢舉只能斷話，實在無法從根本解決問題。

林奕華也說，她收到多位長者子女陳情因詐騙集團透過網銀詐騙，父母慘遭快速轉出大筆金額，其中一件案件被詐騙金額累計高達2800萬元，連房子都被法拍，長輩一輩子的積蓄和安身之處化為烏有，真是可惡至極。

為讓大筆資金可晚一點被透過網銀提領、以增加追回的機會，林要求，一定年紀以上長者，於尊重當事人意願前提下，讓一定金額以上的網路銀行轉帳或是實體匯款，可同步知會子女，並有類似延遲撥款機制，增加詐騙集團即時提款的困難度，金管會主委允諾研議相關規範。

