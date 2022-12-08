涉黑網紅烏鴉與分局長合照　署長黃明昭：要謹慎、要了解身分

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭破天荒連續第4天到刑事局視察全台警方掃黑成果，被問到有關網紅「烏鴉」與「蘭小明」糾紛遭警方蒐報拘提案件，時任信義分局長范織坤與自稱竹聯幫仁堂分子的陳柏融合照問題。黃明昭表示，「這個案件大安分局范分局長有跟我說明，他當時是在信義分局長任內參加媒體餐會，網紅烏鴉在訪問信義區夜店的治安問題時與他拍照。」

▲對於分局長與涉黑網紅烏鴉拍照問題，警政署長黃明昭8日下午回應。（圖／翻攝YouTube）

黃明昭指出，「後來范分局長發現這個網紅有涉及到一些其他案件，主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，針對這個網紅烏鴉、陳姓男子的行為，還有在外聲稱是竹聯幫仁堂分子的身分，對他的違法事證來加以蒐報、拘提逮捕並移送法辦。」他認為，范織坤在公開場合與網紅合照，並無職務上疏失。

當媒體問到台灣不少黑幫分子轉為直播主問題，黃明昭表示，「違法問題不論在現實社會、網路社會，只要有違法，警方就會主動偵辦」，但黃明昭也點出，警務人員與民眾合照，或遭遇對象要求拍照，「我想我們一定要了解跟我們合照對象的身分，要謹慎，要注意、要了解身分。」

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