黃明昭連4天赴刑事局督導掃黑　下半年查獲大麻量是去年6倍

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭8日下午連續第4天到刑事局督導視察全台警察掃黑成果；警政署表示，全台警方今年從1月到11月，查獲各級毒品總量達11.8公噸，是去年同期的1.54倍。

▲警政署長黃明昭8日下午赴刑事局視察警掃黑緝毒成果。（圖／記者張君豪攝，下同）

黃明昭表示，行政院院長蘇貞昌在今年6月行政院毒品防制會報第31次會議提出毒品大麻施用問題，警政署立即滾動式調整緝毒策略，今年下半年7至11月期間，警察查緝施用大麻達253人，是去年同期的1.74倍；查獲大麻772.27公斤，是去年同期的2.05倍；查獲大麻植株7310株，更是去年同期的6.06倍，顯示全國警方查緝非法大麻毒品成果斐然。

警政署強調：警方仍持續打擊黑幫派涉毒犯罪面向，並追查幕後主嫌。在邊境緝毒部分，警政署從2021年9月起與關務署接辦台灣國際郵包運毒專案件至今，查獲幫派涉案8件14人，其中包含刑事局今日宣布破獲桃園地區的天道盟正義會黃姓幫眾，涉嫌從德國走私5公斤K他命，檢警、關務署人員直接將毒品攔截於關口。

另外在國內緝毒部分，警政署也在今年10月啟動「防制營業場所涉毒工作」，查獲12處幫派組合經常活動處所涉毒或違反相關行政法規，同時查獲1件高達28人的毒品轟趴，並透過第三方警政策略，查報涉毒高風險場所行政不法達190處，落實斷絕不法涉毒金流。

警政署強調：警方工作不僅防堵毒品走私、更要落實防制營業場所涉毒，加強查察製毒工廠力度，斷絕供毒源頭，本次查獲近年首座罕見製程的製毒工廠，即時遏止安非他命流入社會毒害人民。

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