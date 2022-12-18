「春安」重啟破天荒1個月　基層警炸鍋洗版署長FB

▲警政署明年元旦實施春安工作，恢復績效評比，引起基層警員批警政倒退。



圖文／鏡週刊

警政署重頭戲「春安工作」，停辦4年後，明（2023）年元旦至30日將重出江湖，未上演網路先開戰，昨（17日）下午，警察社群網站發動基層官警，以洗版NPA署長室表達對「春安復辟」的不滿，並對警界最近，「對外沒半步、對內神魔亂舞」，高階長官負面新聞太多，無積極策進作為，表達非常憤概！

本刊調查，其實，上週就有另一個警察社群網站，數百名警員上去對警政署明年元旦開始的「春安工作」表示憤怒，更是首度有警員，以「協尋科長」的哏圖，單挑警政署保安組林姓科長，酸他是提油滅火！

▼警政署長黃明昭因恢復春安工作績效評比，被基層警抨擊無力警政革新。

本刊調查，林科長不甘示弱，2天內連發2篇文說明警政署春安績效立場，不過，卻是越描越黑，對於林稱「只有鼓勵、沒有懲處」及「評核不是評比」，讓基層官警炸鍋，直指「當我第一天做警察」，雙方歧見擴大。

▼基層警員不滿警政署恢復春安績效評比。



一名警員表示，不滿警政署「春安復辟」抗議行動，昨天下午3點多，另一個警察社群就帶頭洗版NPA署長室，同時，對過去近半年來，警界連續爆發台北88會館、台南88槍等社會重大關注案件，高階長官負面新聞太多，警政署竟無作為！

基層警官告訴本刊，現在兩個警察最重要社群互挺，並呼籲自己群組的警察成員到NPA署長室洗版，藉此表達對「春安復辟」的抗議，更對2015年宣布警政改革的春安居然真的復辟表示非常不滿，說什麼只鼓勵不檢討，XXX，「我們很憤慨！」

本刊調查，2015年，當時的警政署長陳國恩，將長期遭受警察內部詬病的春安工作，評核刑案績效回歸日常化、常態化，並讓基層警員春節期間，提早排休假期，方便可以跟家人一起過年，尤其是對那些需要預先訂機（車）票警員給於方便，這個警政革新，對於當前警界革新意義重大。

▼2015年警政署長陳國恩，因廢除春安工作績效評比，被警員稱為2015年警政革新。



警官表示，2017年開始，春安工作不再叫做「春安」了，名稱改為「加強重要節日安全維護工作」，每天有臨檢及重大違規（全國加強取締，如闖紅燈、無照駕駛、酒後駕車等）取締，因此，各警察單位事先會呼籲民眾，騎開車要小心，不要跟荷包過不去。

警政署官員指出，2023年1月21日就是除夕，又春節連假長達10天，每年春節前3週，是發生詐騙案件的高峰，最近各地發生的詐團囚禁、凌虐求職民眾、鬧出人命等案件，故為防制詐騙、清樓打詐，春安才會提早自明年元旦起跑，並長達30天。

▼警察社群不滿春安復辟及警政革新倒退，發動基層官警洗版NPA署長室。



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