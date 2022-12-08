國民黨團要行政院肅清黑槍　喊話花敬群：督促得好會有掌聲

▲國民黨團8日「比買機車還便宜 小心 黑槍就在你身邊？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（8日）召開記者會，立委游毓蘭自曝與書記長李德維常遭狂熱綠粉恐嚇要請吃子彈，李則向內政部代理部長花敬群喊話在黑槍部分作好督促。對於記者會中提到行政院長蘇貞昌未定期兩個月召開全國治安會報，警政署刑事警察局副局長邱紹洲會中也做澄清，並說明警政署掃蕩非法槍械的作為。

李德維、游毓蘭、立委洪孟楷、陳以信出席國民黨團8日「比買機車還便宜 小心 黑槍就在你身邊？」記者會，邱紹洲、警政署刑事警察局偵查科科長王耀輝則受邀與會。

洪孟楷指出，資深刑警表示一把土製黑槍5萬有找，今年下半年網路上還可搜尋到有販售槍枝的訊息，而這幾天花蓮工地出現名牌包藏著一把突擊步槍，黑槍氾濫成這樣，現在立委補選，高雄的廚師打到議員辦公室恐嚇要開槍，台灣黑槍氾濫比一般人想像嚴重？

接著，洪孟楷說，行政院每兩個月須由院長召開全國治安會報，最近一次停留在9月2日，換言之11月沒召開，行政院長當時在忙輔選，想著選舉沒想著治安；發生88槍案，全國治安會報還不開嗎？延宕一個多月，蘇貞昌人在哪？蘇貞昌跟內政部長，有無把心思放在第一線員警跟全國治安上，國民黨團要求民進黨政府不要讓黑槍氾濫變成台灣日常。

陳以信則表示，蘇貞昌2019年上任後發生17起重大槍擊案，近半年就有7起，蘇說上任要拚治安，結果成績不及格，應向國人道歉。陳以信也指，台南持槍率全國第一名，兩週前他要求內政部長徐國勇盡快查處台南「88槍案」，徐說已有相當多的證據，也鎖定嫌疑犯，拍胸脯說很快可以破案，結果部長請辭還沒破案。

李德維指出，2021年全國發生100件槍擊案，而警方查緝槍枝的數量：2017年1856支、2018年2180支、2019年1444支、2020年1479支、2021年1296支，2022年1月至10月1003支，可看出警方查獲槍枝數量逐年下降，到底是黑槍變少還是查緝不力？希望蘇貞昌把魄力放在槍擊案跟查緝黑槍上，但沒想到蘇對黑金問題幾乎沒什麼話。

游毓蘭說，警方不應該讓賣槍資訊流在網路上；另她跟李德維三不五時會收到狂熱綠粉的恐嚇信，說要請她們吃子彈，警方事後雖然有偵破，當事人也被判刑，但效果未必像當時發恐嚇信時大，所以警方務必要讓黑道知道打黑不會手軟的決心，讓人民免於恐懼。

李德維代表國民黨團，要求行政院應立即針對肅清黑槍事情，要有行政院層級的專案來要求內政部跟警政署。此外，李德維也表示，希望花敬群在黑金議題上有所發揮，尤其黑槍部分好好督促內政部跟相關所屬單位，全民都在看，雖然代理時間很短，但要是能做出一定功效，民眾還是會給予掌聲。

針對警政署掃蕩非法槍械作為，邱紹洲說明，修法上，第一、警政署2020年推動《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，對改造槍械比照自製槍械的刑度來量刑，也擴大納管「操作槍」。第二、2022年10月修訂《模擬槍許可及管理辦法》，規範模擬槍關鍵零組件須烙碼，槍管也要求加入嵌入物；嵌入物硬度要達到只要意圖改造槍管，當把嵌入物取出過程中，就會破壞槍管。第三、2022年9月5日公告低動能槍枝輸入審查規定。

邱紹洲繼續說，查緝部分，2018年至今查緝槍枝數量呈現遞減狀況，但查緝力道沒有減少，今年已經執行3波掃蕩槍枝專案；對於查緝槍枝逐年遞減狀況，評估跟執行上述法令有關。邱紹洲也指，槍擊案件由去年同期99件下降今年78件，減少幅度達到21.21％。

對於蘇貞昌沒召開全國治安會報一事，邱紹洲澄清，今年11月9日院長有主持行政院治安會報。