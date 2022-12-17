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嘉義市國際管樂節30周年　小號響起結合街舞樂儀隊搶睛

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國際管樂節踩街嘉年華17日下午在中央噴水圓環前盛大展開，由於適逢三十周年，市政府特別以「嘉管30+ 生聲不息」為主題，結合「經典」與「跨域」，呈現出繽紛歡樂的管樂城市氛圍。今年管樂節踩街活動遇上低溫達10度的寒流來襲，現場仍擠滿想一睹踩街風采的民眾，副市長陳淑慧也特別感謝所有樂迷參與，以熱情戰勝寒流，展現管樂之都嘉義市對音樂的熱愛。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

活動邀請日本、印尼等43支國內、外優秀團隊、3千多名管樂好手參與近3公里路程的踩街演出，開場的嘉義女中管樂儀隊，及接續進場的陸海空各軍種管樂隊及來自全國各校管樂隊吸引全國上萬民眾冒著細雨夾道欣賞，儘管濕冷天氣也澆不熄的熱情迎接精彩的管樂行進表演，夾道迎接表演隊伍的民眾更不時為表演隊伍加油吶喊。

陳淑慧表示，嘉義市國際管樂節連續舉辦三十年來，透過教育向下紮根，每年盛會均呈現出充滿希望、歡樂的城市氛圍，奠定人文城市、管樂之都的城市品牌。2011世界管樂年會、2013亞洲雙簧管年會，都代表台灣音樂走入國際，期待在全球疫情舒緩當下，「以樂會友」與世界各地管樂迷交流，以管樂振奮人心、迎接美好未來!

開幕儀式由嘉義高中與嘉義高工管樂社吹奏起管樂的號角，帶領回首30年前的管樂節奏，當吹奏《熱鬧的嘉義市街》時，台下貴賓更跟隨歌曲節拍鼓掌、跟著歌詞喊出「熱鬧滾滾的嘉義市」，展現管樂之都嘉義市的熱情與溫馨。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

饒舌新秀Ace演唱以嘉義的詩，七位築夢者團員展現街舞首都的青春活力，以及東吳高職百人學生從人群中登場，一起邀請大家跟著音樂及舞蹈，享受嘉義市迷人的人文風采，獲得觀眾如雷掌聲。

開幕儀式由嘉義高中與嘉義高工管樂社吹奏起管樂的號角，帶領回首30年前的管樂節奏，當吹奏《熱鬧的嘉義市街》時，台下貴賓更跟隨是嘉義女中樂旗儀隊，接著是日本專修大學玉名高校吹奏樂部，以及嘉義市南興國中、台北市建國中學等精彩管樂隊伍等43支、超過3千多名管樂好手參加踩街。其中最特別的是首次參加的印尼湛特．布安納行進打擊樂團，曼加非洲戰鼓團及MRG烏克蘭馬戲團等多組國際特邀團隊，特殊音樂節奏及舞蹈的華麗演出，壯大踩街活動聲勢。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

文化局表示，這30年來累積嘉義市民對管樂節的認同與期待，從1993首次舉辦「嘉義市管樂節」﹐1997年晉升為「嘉義市國際管樂節」，持續到如今的美好光景，並非一蹴可幾，去年因疫情停辦，今年正好適逢30周年如期上場，管樂迷均表示非常期待。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

踩街活動之後，晚間在市立體育場將有大型晚會接力登場，有南興國中、景美女中、建國中學、日本玉名高校、台北樂府樂團變換隊形演出，以及嘉義管樂出身、專程為管樂節回歸的重量級巨星伍佰與China Blue攜手演唱，最後是印尼打擊樂團、台北樂府樂團與本市三所學校跨界聯合演出，精采卡司。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

為讓更多人了解及享受嘉義市管樂城市歡樂氛圍，本屆特別在市立博物館策劃「吹奏城市的樂章」-管樂三十特展，展期至明年3月5日。嘉義市國際管樂節活動內容豐富多元，從16日起至1月1日，於嘉義市立音樂廳、中正公園、文化公園等地安排多場次室內外音樂會，邀請國內及國際頂尖優秀表演團隊進行演出，歡迎大家一起與管樂節同樂，慶祝管樂節三十歲生日快樂！相關資訊可上或2022嘉義市國際管樂節官網（http://www.chiayiband.com.tw/page2022/index/index.html）或活動官方臉書粉絲專頁（http://www.facebook.com/chiayiband）查詢。

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市國際管樂節30周年。（圖／記者翁伊森攝）

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