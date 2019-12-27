日本靜岡大學管樂團　國語高唱「明天會更好」感謝台灣

▲▼ 日本靜岡大學於嘉義市管樂節做戶外演出。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本靜岡大學管樂團今年第12次參加嘉義市國際管樂節，該團多年來台的優秀演處擁有眾多粉絲，26日晚間在文化公園的戶外演出，吸引了滿滿的人潮，優美的樂音迴盪在嘉義市，熱情的掌聲與音樂聲久久不散。

文化局表示，日本靜岡大學管樂團創始於1965年，至今已吸引了超過100名來自全日本且熱愛管樂的成員們，自2003年起由日本知名上低音號演奏家三田村健擔任指揮，將他們對管樂的熱愛推廣到全日本，更讓日本靜岡大學管樂團的名聲紅遍日本與海外。日本靜岡大學管樂團在文化局音樂廳的兩場室內演出，網路一開賣、馬上就被秒殺。

▲▼ 日本靜岡大學同學以國語高唱「明天會更好」。（圖／嘉義市政府提供）

從室內場一直追到室外場的靜岡粉說，昨天在文化公園的演出真的太精彩，原本只有40分鐘的表演，整整延長到將近80分鐘才結束。靜岡帶來一首又一首的安可曲，真的是誠意十足、更超級精彩。

除了經典的演奏，日本靜岡大學管樂團更帶來的溫馨又充滿感情的橋段，團員們高舉「我愛台灣、更愛嘉義」「台灣美食最好吃」的手拿牌，讓市民朋友開心歡呼。管樂團成員更進入到觀眾區，贈送給靜岡迷手帕、玫瑰等贈品，現場拿到贈品的粉絲無不瘋狂。

▲▼ 日本靜岡大學指揮三田村健穿唐裝，以台語唱「望春風」。（圖／嘉義市政府提供）

安可曲由該團日本同學以國語高唱「明天會更好」，指揮三田村健更穿上唐裝，以台語唱「望春風」、吹奏上低音號，大夥如癡如醉，音樂聲伴隨著掌聲迴盪在整個文化公園，久久不散。

從今天到明年的1/1閉幕典禮，還有許多精彩的室內外音樂會表演，敬邀全臺民眾一同參與這場國際級音樂盛宴，讓世界看見臺灣的熱情！相關資訊可上嘉義市政府文化局（http://www.cabcy.gov.tw/）或2019嘉義市國際管樂節官網（http://www.chiayiband.org/）查詢。

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