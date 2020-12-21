嘉義市管樂節4校演出精彩　體育場變身搖滾舞台

▲嘉義市管樂節搖滾體育場，全場120分鐘表演不斷電！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

第29屆的嘉義市國際管樂節突破以往，邀請國內 4支變換隊形表演團隊、他拉喇叭團、高雄市民管樂團、搖滾樂團老王樂隊、嘻哈歌手、舞群等，呈現出晚會主題「搖滾體育場」。現場以跨界、融合、創新的跨界晚會，更融入與觀眾互動式的表演方式。黃敏惠市長全程參與，並給予表演團隊最熱情的掌聲。

▲嘉義市長黃敏惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，2020嘉義市國際管樂節即日起至110年1月3日止，活動日期達15天，歡迎大家來欣賞。而市府更做好防疫措施，請民眾觀賞管樂節踩街、晚會及室內外音樂會須全程配戴口罩，而屬於封閉型的場地包括體育場、音樂廳等區域並須配合量額溫及實名制登記作業，體溫超過37.5度民眾禁止入場。

▲景美女中戶外管樂表演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由臺北市立建國中學、臺北市立景美女中、嘉義市立南興國中、高雄市立高雄高商團隊接力演出變換隊形，各出奇招，從現場與空拍畫面可以感受到氣勢磅礡的精湛演出。臺北市建國中學樂旗隊在2018及2019年獲得世界行進樂隊大賽總冠軍以及亞軍之殊榮；景美女中也是在全國學生音樂比賽屢獲佳績。另2支優秀的南部團隊，包括在地的南興國中及高雄高商，南興國中在2018年、2019年榮獲南區全國音樂比賽特優第一名的殊榮。而高雄高商則是首度於嘉義市國際管樂節晚會演出！

跨界搖滾風格大串演，整個現場都是搖滾區。這次晚會安排的壓軸高潮橋段則是邀請高雄市民管樂團與老王樂隊共同演出，將現場串演氣氛拉抬到最高點，吸引樂迷目光。

2020嘉義市國際管樂節還有共計超過50場高水準的室內外音樂會演出，歡迎民眾至嘉義市音樂廳、文化公園、嘉義製材所欣賞演出。嘉義市國際管樂節最新消息請上臉書粉專「嘉義市國際管樂節」(https://www.facebook.com/chiayiband)查詢。

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