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嘉義市管樂節12／16登場　晚會壓軸名單曝光：伍佰+China Blue

▲▼嘉義市管樂節12/16登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市管樂節12/16登場 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2022嘉義市國際管樂節年度音樂盛事將於12月16日至112年1月1日舉行超過80場精彩的管樂演出，1日在嘉義市府大廳舉辦卡司揭幕記者會，由市長黃敏惠揭曉今年嘉義市國際管樂節華麗多元陣容。

▲▼嘉義市管樂節12/16登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市管樂節記者會由「臺北樂府樂旗藝術團」及百萬流量Youtuber江老師進行開幕演出。（圖／記者翁伊森攝）

記者會現場邀請到國內知名的樂旗隊「臺北樂府樂旗藝術團」及百萬流量Youtuber江老師進行開幕演出，並由市長黃敏惠化身樂旗隊的一員，隨著樂旗隊奏出嘉義市管樂節的新樂章，為現場觀眾帶來亮點滿滿的演出為30週年拉起序幕。

黃敏惠表示:經典+跨域，結合更多生活、流行元素，經典再創新，2022嘉義市國際管樂節三十周年，生聲不息!歡迎大家一起來「讚聲」!嘉管30，精彩萬分，這是我們嘉義市管樂教育深耕的成果。30年來，超過千團管樂團的參與，百團國際管樂團隊交流，讓嘉義成為管樂之都、讓臺灣看見嘉義，更讓國際看到臺灣。

策展人國際知名樂手與指揮家李承育老師表示，嘉義市國際管樂節已經不只是嘉義的管樂節，更是世界的管樂節。今年以「嘉管30+，生聲不息」為策展主題，以「生」代表生活與生命歷程，以「聲」象徵音符樂章與想傳遞的心意，透過「生生不息」的意涵，道出嘉管節走過30年成果斐然，追求卓越，不曾停息止步的精神，期待以管樂聲響，演奏樂迷們共同的語言與記憶。」

▲▼嘉義市管樂節12/16登場 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市管樂節邀請五百晚會壓軸表演。（圖／記者翁伊森攝）

今年30週年特別企劃，邀請嘉義美聲回嘉，超堅強卡司陣容除了來自嘉義的金曲歌王趙傳、實力派女歌手林芯儀及新生代最具潛力獨立樂團青虫，12月17號大型晚會壓軸更是邀請到嘉義在地的重量級搖滾巨星「伍佰」帶著China Blue回「嘉」為嘉義市國際管樂節帶來特別節目。室內音樂會亮點節目則由來自荷蘭的臺灣最愛的爵士天后蘿拉‧費琪、臺灣金嗓歌后葉璦菱、日本蟬聯全國7屆冠軍的玉名高校吹奏樂部以及彼得樂赫薩克斯風四重奏，多元的音樂風格與臺灣各地的優秀團隊一同激發屬於管樂節華麗樂章。

▲▼嘉義市管樂節12/16登場 。（圖／記者翁伊森攝）

今年12月16日吹響起2022嘉義市國際管樂節的號角，昭告眾人嘉義市管樂節的即將盛大開幕，讓管樂生聲不息洋溢在嘉義市的每個角落，邀請大家一起共度別具意義的30週年管樂盛會。相關資訊可上嘉義市政府文化局（http://www.cabcy.gov.tw/）或2022嘉義市國際管樂節官網（http://www.chiayiband.com.tw/page2022/index/index.html）查詢。

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