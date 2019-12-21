嘉義市管樂節開幕　50支隊伍踩街宛如嘉年華會

▲▼ 嘉義市管樂節「法國聲變街頭樂團」利用回收資源廢棄物擔任樂器 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

邁入第28年的嘉義市國際管樂節，21日下午於嘉義市區舉辦踩街嘉年華熱鬧登場，來自法國、德國、比利時、日本、香港、泰國共計6國，及台灣在地共50支國內外隊伍熱鬧踩街，為管樂節連串精彩活動揭開序幕。今年由嘉義管樂團及台北樂府樂旗隊表演展開序幕。

▲▼嘉義女子中學擔任 嘉義市管樂節首支進場隊伍 。（圖／記者翁伊森攝）

踩街嘉年華在嘉義管樂團樂手吹奏後正式登場，當中最令全國樂迷最引領期盼「管樂踩街嘉年華」，由「法國聲變街頭樂團（Les Transformateurs Acoustiques）與比利時Remork＆Karkaba」帶來互動性絕佳的表演，泰國樂隊遊行總冠軍的「泰國南邦易三倉管樂團」與四度獲日本管樂大獎的「日本安城學園管樂團」4支國外團隊進場更是獲得全場掌聲，共50支團隊由火車站出發、現場人山人海，大街小巷民眾揮舞著旗子，宛如一場嘉年華會。隊伍沿著中山路繞經中山噴水池，吳鳳北路、民族路、啟明路、體育路，抵達嘉義市立體育場，沿途民眾搖旗歡迎，場面熱鬧。

▲▼ 嘉義縣水上鄉幼能幼兒園百人迷你管樂團超萌。（圖／記者翁伊森攝）

踩街隊伍由「法國聲變街頭樂團」為前導隊伍，該樂團以環保廢棄物再利用，如寶特瓶、水管等製作成樂器，相當引人注目。正式踩街隊伍則由嘉義女子高級中學領軍，北一女中樂儀隊、台北市建國高中樂旗隊、 台北市景美女子高級中學樂儀旗隊也都到場參加此次盛會，嘉義縣水上鄉幼能幼稚園的迷你管樂隊也相當吸睛。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠宣布管樂節正式開始。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市國際管樂節將持續至明年年1月1日，有法國、芬蘭、日本、奧地利、香港、泰國等6國管樂團表演80場次音樂饗宴，活動資訊可上「嘉義市政府文化局」或「2019嘉義市國際管樂節官網」查詢。

▲▼ 北一女中樂儀隊連續多年參加嘉義市管樂節。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，「嘉義國際管樂節相較於愛丁堡音樂表演都是重質量」，此次結合諸羅盃少棒比賽，看見精選而來的各地管樂隊，50支踩街隊伍都是精挑細選，歡樂、藝術的氣氛將感染整個嘉義市，晚間還有10支精選團隊的變換隊形晚會，邀請民眾到場觀看。

▲▼ 景美女中進場整齊劃一。（圖／記者翁伊森攝）

文化局表示，嘉義市管樂節是全國各縣市歷史最悠久的音樂節慶。12場室內音樂會邀請有6支國外團隊及5支國內團隊演出。特別安排「日本靜岡大學管樂團」演出2場，該團已經參與12次嘉義市國際管樂節，每每引發搶票熱潮，室內音樂會門票已經銷售一空。同時也邀請到全日本吹奏樂大賽獲得30次金獎的不敗神話「日本淀川工科高等學校吹奏樂部」，榮獲28次日本音樂大賽金牌的「日本高山西高等學校管樂團」，帶來精湛表演，回應全國樂迷的熱切期待。