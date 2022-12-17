洗碗被嫌不乾淨！她1舉動神翻　婆婆+毒姑當場哀喊「唉呦威」

▲原PO洗碗中，婆婆與小姑輪流「聲控」指揮。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多夫妻、婆媳為了「洗碗」而鬧家庭革命！一名人妻抱怨，每次洗碗時，婆婆與小姑輪番來廚房監督，而她們動作超一致，先故意摸水溫，接著表示「水熱一點才可以洗乾淨」，當下讓原PO狂翻白眼。對此，原PO也想到1招神教訓，引發近千名網友大讚「幹得好，給妳100分！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，之前住婆家，每次她在廚房洗碗時，婆婆不時走來下馬威，「摸一下水說，要用熱一點洗，不然洗不乾淨」；不久後，又換成小姑走進來，「又摸一下水說，要用水熱一點才可以洗乾淨！」

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看著母女倆總是愛找碴，原PO也不是省油的燈，想出一招絕命反擊，「之後只要她們走過來，我就直接開到最高的溫度」，看著她們嚇到哀號『唉呦威～奈啊燒』的反應，原PO也笑回，「啊不是要熱一點？」

文末，原PO也在內心咒罵嗆聲，「當我是人體洗碗機呀？還能控溫勒，愛碎唸就自己洗」、「（再嫌）不夠熱，我下次就用燒開的開水洗，乾！」

該篇神文曝光後，引來一票人妻群拍手叫好，「真的，燒開水洗，連手都熟了」、「幹得好，給妳100分」、「我會說，不然妳來洗，碗筷放著叫她們洗給我看」、「洗碗機現普遍且不貴，台製的不到萬元，超討厭洗碗，冬天手都凍裂，有了洗碗機省事很多」、「最後一個『乾』字，很發自內心」、「毒菇（姑）怎麼這時候會在家呢？沒人要嗎？」原PO則回應，「被退貨呀！」

▼網友讚爆。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

