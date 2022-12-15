人妻花錢買新車　卻被婆婆「逼下車」！神隊友嗆一句被讚翻

▲原PO最近買了新車。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

家人之間大多都會相互分享，但也應該視情況而定。一名人妻抱怨，近來家裡買了新車，結果婆婆馬上來佔便宜，要求老公開車把小姑一家載回來，但車內根本無法坐這麼多人，沒想到婆婆下秒竟逼她下車，所幸這時老公及時回嗆1句，才沒有讓她受委屈。不少網友看到後紛紛讚說「老公真的是神隊友」。

原PO在「Dcard」發文表示，最近他們家買了新車，婆婆得知後馬上打電話要求，要他們載自己和公公到台北找小姑，之後再順便載小姑一家人回來。但小姑家有4個人，若加上他們夫妻以及公婆，8個人根本無法塞進車內，未料這時婆婆竟說「那妳（原PO）不要去啊！這樣就坐得下啊」。

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原PO聽到相當傻眼，心想「車子我買的，我繳的車貸，這位大嬸妳哪位？妳叫我不要去？」但正當她想要開炮時，老公突然大笑，說「妳（婆婆）才不要去吧？我有說要載妳了嗎？而且車子是我老婆買的，妳有問過她了嗎？」並強調沒有要去台北載小姑，要他們一家人自己搭車回來，隨後就掛斷電話，也沒有再理會婆婆的電話。

原PO表示，雖然不介意讓婆家人坐車或是接送，但婆婆的說法讓她很不滿，「尊重先給出來再說」，也感謝老公替她說話。不少網友看到後紛紛大讚，「婆婆真的很自以為是欸，不過你有個神隊友，別氣別氣」、「老公超讚！！婆婆真的先滾一邊」、「笑死，你有神隊友，嗆到巫婆飛起來剛好而已」、「婆婆真的很離譜，她一定以為車子是她兒子買的才敢這樣講，沒想到踢到鐵板」。