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準新娘目擊「婆家真面目」！大嫂悲慘地位讓她嚇壞　秒悔婚提分手

▲新娘,婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婆婆不演了，準新娘目擊「大嫂悲慘地位」秒悔婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

婆媳問題是許多家庭衝突的導火線，一名女網友表示，她與男友交往5年，前陣子原本決定結婚，直到開始規劃婚姻事宜，與婆家互動的過程中，目擊婆家對待大嫂的一幕，讓她瞬間反悔「不結婚了」，甚至直接提分手，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，她與男友交往5年，前陣子決定結婚，談好結婚不辦婚禮，簡單到事務所公證，請兩家人及共同朋友在餐廳吃飯，還有小小拍個婚紗照就好，費用一人出一半，省下的錢就當買房頭期款，因為她堅決不要住婆家，「一旦有紛爭，與其讓男友兩方為難，我自己也不想受委屈，不住一起才是最好」。

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她還希望婚後不要生孩子，原因是她認為兩人的收入扣掉孝親費、生活費、房租等支出後，還能維持不錯的生活水平，一旦生孩子可能一切都會不一樣。原PO說，上述的要求，男友都知道，也都同意，但後來與婆家互動的過程中，她察覺到男友不是一個能調停她跟婆婆的角色，甚至發生了讓她反悔結婚的事件。

原PO透露，兩人交往時，她曾到過婆婆家，當時感覺男友家庭蠻和樂的，老人家也都很開明，直到結婚前再去時，目睹男朋友的大嫂頂著大肚子做家事，男朋友的大哥完全不幫忙，婆婆還在旁邊說大嫂的壞話，罵大嫂「沒工作是米蟲，都靠大哥養」等語，讓她十分震驚「感覺他們認為我一定會嫁，就不裝了」。

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO目擊，男友的大嫂頂著大肚子做家事，男友的大哥完全不幫忙，婆婆還在旁邊說大嫂壞話。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

她還說，婆婆當時還暗示她，可以趕快開始備孕了，且話裡話外都希望她能辭掉工作，一直說背房貸很不容易，住家裡比較省錢，然後她的男友還附和了，男友的看法也是「男主外女主內」，交往期間男友就曾經說過，覺得女生在工作上沒有必要有太多企圖心。

原PO認為，把養家的重擔都壓在一個人身上，除了非常不公平外，萬一哪天發生事故，另一半沒有謀生能力，整個家庭就垮了，加上看到大嫂那樣，她突然很害怕，未來她若因為懷孕無法工作，會不會也被那樣糟蹋。

她日前跟男友坦白，「我說我不敢嫁給他了，然後他就大暴怒，說我小題大作，說他家就是這樣傳統，很正常，但我還是決定我不只不要嫁了，我還要跟他分手，而且說走就走」，也想詢問大家「這樣真的是我小題大作嗎？」

▲▼到男友家談婚事　婆婆「不裝了」4言行讓她瞬間悔婚。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼到男友家談婚事　婆婆「不裝了」4言行讓她瞬間悔婚。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼到男友家談婚事　婆婆「不裝了」4言行讓她瞬間悔婚。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友支持原PO的決定。（圖／翻攝自Dcard） 

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人支持原PO的決定，有人說「很喜歡女生有這種觀念，結婚要的是更多理性的思考」、「感覺你男友真的坦不住，支持你」、「我覺得妳很棒，原則就是原則，沒必要為誰受委屈，忍氣吞聲」、「男友說你小題大作，根本就是惱羞成怒」、「婚前發現不對勁，婚後絕對會放大十倍，你很理智」。

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