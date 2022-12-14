過年出國玩「會帶婆婆一起？」　她壓力爆大！過來人提2解方

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻苦惱表示，過年打算到國外旅遊，但老公想帶婆婆一起去，這讓原本想放鬆的她，頓時壓力山大。對此，不少媳婦能感同身受，也熱心提出兩種解方，還有網友不禁吐槽，「可憐，嫁到豬隊友。」

女網友在PTT發文表示，「春節有考慮出國玩，但先生想帶婆婆一起去，說實在的，跟長輩一起出門，心裡有點負擔，本來想去放鬆的，但婆婆也在我就......，大家會覺得跟長輩一起出國很有壓力嗎？」

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對此，鄉民紛紛直呼，「不用出國，除夕夜拜祖先就很有壓力了」、「妳先生帶婆婆出國玩，妳留守拜拜，完美的計劃」、「偶爾一次還好，每次都要就不行，我出去玩是要放鬆，不是幫忙盡孝道」、「找旅行社幫長輩安排行程吧」、「妳不會想帶妳媽媽一起出國？將心比心一下很難嗎」、「媳婦才是難相處的+1，婆婆是無辜的+1」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，也有過來人提兩方案，其一是也帶娘家人去，其二是選擇跟團，「帶令堂去頂尖對決」、「會，但是要跟團，帶長輩自助旅行真的很折磨老人家，自己帶過之後就覺得，長輩跟團才是最佳解，如果錢夠，夫家娘家的長輩整個湊一團也是不錯的解，然後找旅行社代辦。年紀很輕才會怕過年，到某個年紀都覺得反正就那樣」、「帶啊，我也會把我家族的一起帶上，記得跟團」、「總不能結婚之後一輩子都不帶長輩出去玩吧，妳也帶妳爸媽不就沒事了，蜜月帶爸媽才豬隊友，這種被稱豬隊友有點過份了」、「自助不行，跟團的可以」、「認真回，妳也邀請妳爸媽去，雙方親友都在的話，會形成一種制約，不過帶長輩基本上就別想放鬆了」。

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