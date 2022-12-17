「資優股穩賺數10倍」　暖警舉案例阻詐...保住阿北50萬

▲游姓男子臨櫃滙款50萬元欲賺取數10倍獲利股票。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市65歲游姓男子接獲詐騙集團手機簡訊，誆稱投資購買績優內線股票可獲利數10倍，並前往銀行滙款50萬元，經據報趕到員警細心苦勸，並提供多起詐騙案例，游男才驚覺遭詐騙，立刻停止滙款保住血汗錢。

▲經員警和行員苦勸並舉案例說明，終讓游男明瞭為詐騙伎倆。（圖／龍潭警分局提供）



龍潭分局龍潭派出所所長孫祥愷及警員廖怡惠，16日接獲轄區銀行通報稱疑似詐騙匯款，經趕赴現場發現，有一位游姓老翁至銀行欲匯款新臺幣50萬元至他人的帳戶，經了解游翁誤信手機簡訊加入股票投資群組，在成員鼓吹和高級幹部信誓旦旦，購買內線績優股票可獲利數十倍，但實際上為詐騙集團成員，游姓老翁不疑有他，就至銀行準備臨櫃匯款。

經龍潭警方及合庫銀行行員查看被害人手機通訊內容，詳細說明此類的匯款投資股票情形，是詐騙集團慣用手法，以假投資博取信任再行騙，惟該被害老翁認為自己是幸運得知績優股票堅持要匯款，事後女警再次細心說明並提供多則詐騙案例，苦口婆心的向游姓老翁勸說後，此時老翁才回神驚覺自己差點受詐失去辛苦賺來的血汗錢，頻頻向警方鞠躬道謝。