挑對螢幕先贏一半　通路盤點十大賽事玩家級手機

▲華碩ROG Phone 5s螢幕刷新率到144Hz，流暢度高，畫面也不會呈現撕裂狀，適合專業手遊玩家。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

智慧型手機已是現代人不可或缺的物品，除了通話，根據最新一期《Digital 2022: TAIWAN》報告指出，高達95.8%國人都有透過手機上網的習慣，天天盯著螢幕傳訊息、刷社群、看影片與查找資料就超過8小時，顯見手機在台灣人生活中的重要性只增不減；傑昇通信盤點十款適合手遊玩家、習慣用手機看賽事及追劇的使用者，還在猶豫如何挑選手機的消費者，不妨多加參考。

近期賽事頻繁，包含2022卡達世界盃足球賽、T1 League籃球季，都讓球迷目不轉睛，熬夜也要追球賽，且追劇的刻板印象普遍是大尺寸手機為先，然而手機螢幕尺寸並非越大越好，傑昇通信提到，手機螢幕更新率也相當重要，目前主流的中高階手機多是120Hz，像是iPhone 14 Pro系列、三星Galaxy S22系列、中階A23螢幕的顯示效能，都符合降低閃屏，長時間看賽事也不卡頓。

若以手遊玩家來看，傑昇通信也發現，舉凡主打遊戲、電競的手機，品牌業者都以「螢幕更新率」與「觸控採樣率」屢創新高為賣點，若單純解任務時，人眼不容易看出差別，必須在動態較大或是較為吃重的遊戲、動畫的情況下，像是射擊遊戲等等，才能顯出它的厲害；因此，華碩ROG Phone 5s（18GB/512GB）、POCO X4 GT的螢幕刷新率都是144Hz，流暢度高，畫面也不會呈現撕裂狀，適合專業手遊玩家。

▲螢幕高更新率推薦機型。（圖／傑昇通信提供）

而台灣人掛網成痴，日常以追劇為主的消費者非常多，傑昇通信建議換機時，注意支援90Hz螢幕更新率，再搭配上如三星Galaxy A13（4GB/64GB）的6.5吋螢幕、5,000mAh電量及15W閃電快充，就相當夠用；還有6.58吋大電量超值5G手機紅米10，具備閱讀模式3.0、陽光顯示功能，提供舒適的閱讀體驗，支援30Hz~90Hz的動態更新率調節功能，也更省電，很適合追劇人。

另外，大部分時間在查找資訊、玩玩小遊戲打發時間、刷社群和親友保持聯繫、關注時事與新聞及聽音樂等，傑昇通信認為，其實60Hz就能滿足日常所需，沒有5G使用習慣的人，可以挑選6.51吋螢幕、主打超持久電池續航力的vivo Y21s及OPPO A57，兩款分別支援18W及33W閃充，OPPO A57更支援IP54防塵防水等級。