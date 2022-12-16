阿伯臨櫃要匯20萬…向行員比噓「不能說」！理由太扯被警識破

▲台中警方成功阻止2件詐騙案，1件要求匯款200萬竟是購買保健食品；另1件被害人則表示「不能說」，反而令人起疑。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區一對75歲的林姓夫婦到銀行匯款200萬元，理由竟是要買保健食品，引起行員起疑；另案則是烏日區74歲的楊姓男子，日前接獲桃園的假警察誣指涉及刑案，必須關10多年，除非匯20萬才免收押，楊男以往都會請行員代寫提款單且說明用途，這次竟然神秘的「噓，不能說」，反倒引起懷疑。2件後來都經由警方解釋詐騙慣用手法，得以保住老本。

林姓夫婦11月下旬加入多個由詐騙集團成立的line投資群組，該群組誆稱保證獲利、穩賺不賠，夫婦倆心動不已，12月12日上午11點多，林婦到沙鹿區某銀行要匯款200萬元，由於提領金額過大，引起行員關懷詢問。

清水警分局沙鹿所員警黃仕逸、黃浚益到場，林婦回答說是要買保健食品，警方懷疑真偽，再問相關細節時，林婦支吾其詞只好老實說「是要投資股票的」，並當場秀出手機內容給警方看，員警一看便知是詐騙，經講解詐騙手法後，行員也及時宣導「要投資股票找銀行開戶才安全」，婦人這才恍然大悟，感謝員警幫忙，守護夫妻倆的老本。

烏日區的楊姓男子12日上午10點接獲自稱是桃園中壢分局周姓員警的電話，一開口就說他涉及重案，恐需坐牢10多年，楊男嚇得不知所措，急忙詢問如何才能免羈押，對方告知先將帳戶內所有款項領出，接下來會再聯繫如何交付，還以「偵查不公開」為由，要他不准告訴任何人。

烏日分局烏日派出所警員洪瑞鴻獲報後到場關心，行員表示，楊男不會填寫提款單，以往領錢時都請行員協助，還會告知領錢用途，但這次楊男卻是「不能說」，行員半威脅的說，不說就不幫忙寫，楊男一急才全盤供出。

真警察耐心聽完楊男描述，並安撫解釋這是詐騙集團慣用的「假檢警」手法，楊男原本還擔心即將被逮捕入獄，如今才放下心中困惑，感謝員警解說，避免血汗錢遭拐走。