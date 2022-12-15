男友秘籌求婚派對！閨蜜卻偷吃已婚主管：在他家床上好刺激

▲女網友相當困擾，閨蜜偷吃同公司已婚主管，男友卻還在籌辦秘密求婚派對。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

一名女網友近日訴苦，閨蜜短期內換了新手機，一問之下才知道，原來是與同公司的已婚主管發生關係，還聲稱「短暫玩一下」，已經準備與男友結婚，離奇的事件引發討論，兩性專家欣西亞則認為，男女偷吃的心態不同，奉勸這位閨蜜不要自欺欺人，說出「不會影響到各自的家庭」的話語，畢竟以後的路還很難說。

名嘴許聖梅在節目《新聞挖挖哇》分享，這名女網友訴苦，閨蜜與從高中開始交往的男友準備步入禮堂，但2人見面時，發現閨蜜又換了新手機，逼問之下才知道，是公司已婚主管贈送的。

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閨蜜也開始坦白，某次公司聚餐後，因為氣氛良好，順理成章與主管發生了關係，2人也不願放棄這段地下情，持續在各個地方尋求新鮮感，甚至還在男主管家中發生過關係，還直呼「很刺激」。

▼閨蜜坦白，與主管發生第一次關係後，2人就一直維持這種狀態，甚至還趁著沒人在家，到了主管床上翻雲覆雨。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



閨蜜還出言抱怨，雖然與男友交往多年、期間一直受到細心呵護，但男友近2年工作太忙，又常常熬夜加班，導致性事方面常常無法滿足，才打算趁著結婚前放縱一下，與主管發生短暫的肉體關係。

女網友聽完以後相當困擾，閨蜜的男友近日正在規劃秘密求婚計畫，還找她來幫忙，想辦個驚喜派對，讓她內心相當愧疚，不曉得該不該吐實。

對此，欣西亞分析，每個想出軌的人，都會先把行為合理化，這名閨蜜就是以「沒辦法滿足」為由偷吃，再加碼說出「在主管家中翻雲覆雨」相當刺激等話語，甚至保證只是婚前放縱，還是會與男友步入禮堂。

不過，欣西亞認為，男生與女生出軌時，心態會不太一樣，若是男性出軌，回家還是會照顧妻子的需求、2邊都取悅，但女性走到心裡面、對出軌對象產生感情後，會不太願意與沒有感情的男生（原先的男友）發生關係，這種情況就別再自欺欺人，會有這段關係，心裡「一定有一點感情」，不可能一口咬定不會影響家庭，日後的發展還很難說。

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