宜蘭熟女想吃處男「第一次給阿姨好不好」　16歲少年被摸大腿嚇壞

▲蔡姓婦人與少男相約在宜蘭火車站前買賣手機，竟要少男第一次給她。（資料照／記者游芳男攝）

記者劉人豪／宜蘭報導

宜蘭蔡姓40多歲婦人，與15歲少男網路相約在宜蘭火車站前買賣手機，在交易談話過程中，婦人突問「你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」，還觸碰撫摸少男手及大腿，少男嚇死趕緊下車，事後少男對蔡女提告性騷擾。法院認定蔡婦性騷擾，處拘役50日，得易科罰金。

判決書指出，蔡姓婦人與不認識的15歲少男，相約在於2022年3月2日下午7時許，在宜蘭火車站前進行手機買賣交易，見面後少男坐進婦人自小客的副駕駛座，兩人談論手機交易事宜時，蔡女竟對少男說：「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」及「你不當我男朋友？」等語，並乘少男不及抗拒，用手觸摸其手部及大腿內側，少男嚇得趕緊下車，蔡女的行徑，被陪同的少男友人游姓少年以手機全都拍下。

審理時蔡女辯稱，「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」及「你不當我男朋友」等語只是開玩笑，她雖然有拉少男的衣服，但沒有觸摸少男的手部或大腿內側。

法官認為，未經本人同意而刻意加以碰觸，足以引起本人之嫌惡感，蔡婦觸摸舉動已超過男女一般社交禮儀，且蔡婦不當觸摸少男手部及大腿內側之舉動，已造成告訴人驚嚇、嫌惡及受辱之感受，已屬性騷擾。

宜蘭地方法院審結，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判蔡婦拘役50日，得易科罰金。全案還可上訴。