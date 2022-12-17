寒夜雨天車輪卡水溝「他被鎖車外」　桃園暖警及時解圍

▲桃園市汪姓婦人車輪陷入排水溝中動彈不得。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名70多歲汪姓婦人雨夜駕車行經桃園市龜山區陳厝坑路產業道路路段時，為閃避來車竟沒有注意右前輪竟掉路旁之排水溝，驚慌之餘下車察看車輪，卻忘了熄火導致車輛自動上鎖，手足無措之際，剛好龜山警分局大坑派出所巡邏車經過並協助脫困，才結束這場虛驚。

▲▼幸遇巡邏警方經過協助脫困。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大坑派出所所長于永維、警員焦元宏於16日晚間執行巡邏勤務龜山區陳厝坑路時，見一輛紅色自小客車左後輪騰空，警覺有異下車查看，汪姓婦人獨自站在車頭前驚慌失措，詢問下才知道汪婦開車由林口往蘆竹方向行駛，經過這個路口時，因為燈光昏暗加上閃避對向來車，沒有注意到路旁的排水溝，導致右前車輪卡在水溝裡，慌亂之中下車察看，卻忘記將車輛熄火導致車輛因入檔而自動上鎖。

因包包及手機都在車上，山區天氣寒冷又陰雨綿綿，附近又沒有住戶可以借電話通知家人或報案請人幫忙，當下汪婦實在是不知道該怎麼辦，幸虧剛好大坑派出所巡邏警網經過，員警代為連繫家屬告知狀況並請其帶備用鑰匙過來，才得以協助將車拖出來水溝，結束這場驚魂記。