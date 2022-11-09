台鐵豪華觀光列車「特仕車」才抵台就出事　車輪踏面受損！原因曝

▲EMU3000特仕車抵台。（圖／台鐵局提供）

記者李姿慧／台北報導

設有吧檯商務車廂的台鐵EMU3000特仕車11月6日抵台，7日卸船，未來將提供團體專列觀光服務，預計明年春節投入營運，未料新車才下船2天竟傳出車輪踏面嚴重擦傷，令人傻眼。據悉，該車疑似日本原廠人員忘記將手剎車解除，導致牽引過程造成受損，原廠將空運車輪來台更換，避免影響試車及上路時程。

台鐵觀光車隊亮點之一的EMU3000新美學自強號首編「特仕車」11月6日抵達花蓮港，11月7日卸船，車廂與其他EMU3000新自強號不同，設有商務車廂和吧檯，外觀上也有顯著不同，車身邊條有別其他編組採紅色或綠色邊條，特仕車採紅、藍、綠、黃等4色混搭邊條，呈現日籍設計師眼中的台灣特色，紅色代表熱情、藍色是知性、綠色為靜謐與黃色的豐饒。

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首編特仕車7日花蓮港卸船完畢後，原規劃迴送至花蓮機務段整備與測試，目標明年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，並提供申請包租專車。

▲EMU3000特仕車抵台。（圖／台鐵局提供）

不過因花蓮機務段車庫滿線，特仕車先由柴電機車牽引回到七堵，未料途中在漢本檢查時，卻發現1車車輪踏面嚴重損傷，令人傻眼。

據悉，該車因放置花蓮站時，為避免滑動，日本原廠人員先將手剎車拉起，未料隔天要牽引離開時，原廠人員疑似忘記將手剎車解除，導致第一車車輪與軌道磨損，踏面嚴重損傷，目前新車仍停放在漢本，預計這二天內牽引回花蓮機務段進行靜態測試一周，後續將進行10天動態測試和試車。

對此，台鐵表示，該車抵台後牽引移動，台鐵人員並未上車操控，日本原廠對踏面受損將會有因應，規劃空運新車輪來台更換，也會盡速進行相關試車，後續年底前還有兩列特仕車也將交車抵台，目前仍以明年春節營運為目標。

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