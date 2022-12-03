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賓士女雨天違停被按喇叭！後方駕駛見下車一幕超愧疚

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲男子雨天見到賓士車違停，於是鳴按喇叭示意，見下一幕秒內疚。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

如果碰到這種情況，大家會怎麼做？汐止一名男子日前開車行經秀峰路，意外看見有輛賓士車違停，於是按了2次喇叭，沒想到一名女子下車後，目睹一幕讓他瞬間感到愧疚，不禁出言喊話「其實該道歉應該是我」，而女車主也出面回應了。

這名男子在臉書「汐止集團」表示，他1日晚間7點經過秀峰路某烤雞店時，看見一輛賓士車臨停，原先以為是占用車道，於是連續鳴按了2次喇叭，「本來我以為您是為了方便，違停在這條擁擠的路上。」

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直到後來車輛中有一名女子下車，並抱出一位行動不便的青少年，男子才知道，原來是為了這名青少年，女駕駛不得已之下才違停。

▼當時下著雨，加上秀峰路並不大條，男子於是鳴按喇叭示意。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降。（圖／記者周宸亘攝）

男子不禁感嘆，當天下著雨，女駕駛與青少年都相當辛苦，「也謝謝您還特地跑過來跟我道歉，其實該道歉應該是我。」

貼文曝光後，不少當地人受到感動，不禁留言回應，「有時候有耐心，多等一下下真的就會看到全貌」、「互相體諒，這世界更美好」、「下雨天大家多體諒一下，讚」、「謝謝你一早的正能量」、「這是在雨天中最美的陽光」、「希望諸如此類的正能量po文越來越多。」

事後，女車主也出面回應，因為孩子腦性麻痺、行動不便，加上當天天氣下雨，怕孩子淋雨感冒，所以才停在擁擠的路上，請傭人抱孩子下車，「謝謝您的體諒。」

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