竹市首位　長和里長楊金土獲頒二等內政專業獎章

▲陳章賢代理市長與資深績優里長－長和里長楊金土合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（5）日表揚11位特優里長、1位資深績優里長及11位績優民政人員，其中長和里長楊金土獲選為資深績優里長，服務滿40年，長年濟貧救災，且致力市定古蹟文化保存，更是竹市首位獲頒內政部二等內政專業獎章的里長。新竹市代理市長陳章賢感謝各位里長及民政同仁，站在第一線服務民眾、反映民眾心聲，持續打造新竹幸福城市。

陳章賢首先恭喜資深績優里長楊金土，也是長和宮主委，為了保存廟中珍貴文物，特地建了一座堪比博物館的寺廟文物館，為推廣市定古蹟有很大的貢獻，他把最精華的歲月都奉獻給鄉親，是里民最倚靠的地方守護者。

「防疫績優生的好成績，靠的是在座各位的努力」他感謝所有獲獎的里長與民政人員，皆是推動市政的好夥伴，尤其在去年疫情爆發時，民政人員主動幫65歲以上長輩造冊，再由里長將疫苗接種通知書送到長輩手中，團隊高效率衝高疫苗覆蓋率，上月全國防疫大會上，竹市共抱回10座獎項，獲獎數全國第一，未來市府與里長繼續團結打拚，共同為市民創造感動的服務。

民政處表示，北區長和里長楊金土服務滿40年，長年濟貧救災、扶傾疏困，100年曾獲百位芳草人物代表獲贈「義行可風」賀匾表揚；此外也長年致力宗教文化傳承，保存市定古蹟長和宮不遺餘力，107年獲選為「新竹市政府城市英雄」、108年獲選本市「特優里長」並代表本市到內政部接受表揚。

「我一生的志業就是服務大家！」楊金土里長表示，感謝市府及各單位的協助，讓推展業務更順利，也感謝里民繼續給我服務的機會，這段期間自己盡心盡力，做事受到里民肯定，心理備感成就，熱忱才能一直延續到今天。

民政處指出，本次表揚11位特優里長中，豐功里翁秀瓊、香山里吳瑞霖2位里長，上月代表竹市至內政部接受表揚，是新竹市的驕傲。其中，翁秀瓊里長服務40年，她曾為救助不幸家庭，接濟3個孩子回家，與自己的孩子共同生活8年，照顧他們生活起居，直到其中一人自立為止。

「我個性天生雞婆，能夠幫助他人，心裡頭很有成就感」翁秀瓊里長謙虛地說，她年輕時夢想是當行員，28歲時受到鄰里推薦獲選里長，一路擔任至今，在協助里民過程中獲得成就感。她說，自己接濟的3個孩子，都稱呼她為「翁姊姊」，彼此互動就像家人，即使已經自立搬出去了，過節過年仍會關心送禮，而自己至今也持續照顧著鄰里無父母的孩子。

「平常心來看，能夠服務到里民，才是我最重視的事！」吳瑞霖擔任里長8年時間，首次獲頒特優里長，期間經常幫助弱勢家庭，每年三節更結合地方善心人士或廟宇捐贈金錢及物資，親自送至弱勢家庭給予關懷。他也重視里內環境，成立里內環保志工隊，配合環保局成立風收站，每月發動鄰長及環保志工清潔公園與里內環境。

另，受表揚的特優里長還有南門里里長沈雄輝、建華里里長徐良芳、湖濱里里長呂連村、下竹里里長莊子緩、新民里里長張金潔、湳雅里里長杜榮輝、崇禮里里長鄭陳淑貞、金華里里長李文中、虎山里里長林耿輝。

民政處說明，績優民政人員則有民政處科員葉士明、東區區公所課員鄭祥彬、黃昭勳、里幹事郭思穗、徐毓璟；北區區公所課員陳美惠、里幹事李宗晏、林章汶、莊淑如；香山區公所里幹事莊文杏、余孝鴻，皆在民政單位服務滿5年以上，每位熱心服務、認真負責。

民政處指出，民政人員除平時里政業務外，也協助防疫工作，關懷居家檢疫個案健康情形、幫忙到醫院領藥，把檢疫民眾當成家人在照顧。內勤同仁則要時時追蹤疫情變化，犧牲休息時間，只為確保防疫工作滴水不漏。