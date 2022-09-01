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竹市府率團敬軍致贈慰問金　感謝國軍護國辛勞

▲新竹市政府111 年中秋節敬軍活動。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府111 年中秋節敬軍活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府111 年中秋節敬軍活動，今（1）日由代理市長陳章賢率領敬軍團，至新竹後備指揮部訪視並致贈慰問金。他感謝國軍護國辛勞，除戰備演訓確保國家安全，也積極協助市府推動各項市政工作、協助防疫工作守護市民健康，是市民心目中的「防疫英雄」，再度向國軍弟兄表達最高敬意。

「國軍是市民最有力的靠山！」陳章賢代表市民向國軍致敬，近年受疫情影響，市府積極推動防疫工作，開設疫苗施打站及篩檢站，得到國軍大力支持與協助，竹市首座社區篩檢站就設立在國軍新竹醫院旁。

陳章賢指出，去年竹科園區發生移工群聚感染，特別感謝國軍弟兄協助，一天之內將拖吊場改成篩檢站，完成帳篷搭設、物資支援及夜間留守戒護，現場設立8條篩檢動線，5天共篩5000人，有效且迅速找出確診者，避免疫情持續擴散，成為市民心目中的防疫英雄。

他說，前陣子共軍演習、台海情勢緊張，常聽見空軍二聯隊出動戰機飛航保衛，24小時戒備無休假，保衛國人安全，感謝國軍弟兄長期以來的付出與努力，堅守崗位保護國人生命財產安全，再度向所有保家衛國的軍人致上最誠摰的敬意及謝意，並提前向官兵們祝賀佳節愉快。

新竹後備指揮部指揮官紀政新上校表示，軍人是國家的支柱，承擔起保家衛國和捍衛主權的重責大任，不論是平時的辛勤訓練，或是執行戰演訓任務，甚至是災害防救的任務，都能看見國軍的身影，守護著人民、家園及國家。

他說，政府各項防疫任務，皆可見國軍身影，不論是口罩增產或支援篩檢站、疫苗施打站和快篩試劑製作任務，都是為了全力防堵疫情擴散。他再度感謝市府、敬軍團平時對國軍的照顧與協助，成為國軍最堅實後盾，讓戮力戰演訓及防疫任務的國軍官兵，能無後顧之憂的堅守崗位，完成各項任務。

民政處長顏章聖也說，感謝後備委顧團及輔導中心好朋友對敬軍慰問活動的支持與協助，充分彰顯「軍愛民、民敬軍」、「軍民一家親」精神，展現新竹市為團結、合作及進步的城市。中秋節是傳統三大節慶之一，盼藉由此次勞軍向所
有保家衛國的國軍弟兄致上最誠摰的敬意及謝意。

今日敬軍活動，新竹市議會許修睿議員辦公室主任吳海瑞、陳啟源議員、吳青山議員、黃文政議員、新竹縣市軍人服務站房明德站長、北部地區後備指揮部委顧團楊輝雄團長、東區後備軍人輔導中心陳清智主任、北區後備軍人輔導中心周俊偉主任及香山區後備軍人輔導中心溫順德主任等皆到場共襄盛舉。

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