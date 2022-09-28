孔子誕辰2572週年　竹市釋奠典禮孔廟舉行　

▲陳章賢代理市長與民富國小舞蹈班佾生合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今（28）日是一年一度教師節，市府舉辦紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮，全程遵循三獻古禮，由新竹市代理市長陳章賢擔任正獻官，帶領新竹市各界賢才代表，向至聖先師孔子獻上最崇高的敬意，感念其對於教育後進不遺餘力。他表示，盼透過簡單隆重的儀式，向每位在教育崗位的夥伴表達感謝，祝福教師節快樂。

「培養一個人的品格涵養，最重要的就是教育」陳章賢表示，為讓所有新生代市民了解這位偉大的萬世師表，每逢教師節遵循古禮舉辦祭孔大典，以表崇敬贊佩之意，去年受疫情影響縮小規模，今年恢復以往規模盛大舉辦。他也感謝第一線教師們，為培育下一代無私的付出，感謝各位堅守教育崗位的辛勞，市府是所有老師們最堅強的後盾。

他說，市府長期重視教育工作，自前市長林智堅上任後，積極推動三大改革，第一、投入逾59億推動新校園運動，新設2校並整建25校、36棟，更是全國首座達成「班班有冷氣」，提供孩子更好的教育與成長環境。

第二、創全國之先達成校園無線網路建置百分之百，完善孩子數位學習；第三、投入6,000萬元添購圖書，並新增3座圖書館分館，新建及整建13處共讀站與校園圖書館，為師生打造浩瀚的「知識峽谷」。

民政處指出，釋奠典禮在莊嚴且肅穆的鐘鼓樂聲中展開，市府團隊與各界賢士遵循古禮進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等儀節，現場氣氛莊嚴肅穆。

祭孔大典邀請宏宗聖堂道學院眾道親擔任禮生、三民國中國樂社與民富國小舞蹈班學生擔任樂生及佾生，舞蹈班學童右手秉翟（雉尾毛柄長3尺，龍首髹金彩），左手持籥（竹管樂器）演出，並配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章之昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，表達對大成至聖先師孔子崇敬與讚頌之意。

典禮完畢後，市府依循往例贈送智慧筆、象徵智慧毛的麵線及代表勤學聰明的芹菜及蔥，給現場觀禮民眾作為紀念，今年以考試用2B鉛筆取代傳統毛筆作為智慧筆贈送給觀禮民眾，祝福本市莘莘學子於考場中文思泉湧、勤學勵志。

城銷處指出，新竹市孔廟初建於清嘉慶22年，1958年遷建新竹公園，過去因年久失修，幾乎快被市民遺忘，自前市長林智堅上任後，積極推動新竹公園再生計畫，對園區內歷史文物進行保存再生及修整現有景觀及機能，投入近2千萬元整建孔廟，打造寬闊平整廣場、兩側水溝蓋藏有孔廟圖像與論語，並以月亮夜燈增添浪漫氛圍，讓新竹孔廟風華再現，成為親子週末休閒勝地，歡迎國人走訪參觀。