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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國通過2023國防授權法案　外交部：密切關注NDAA款項落實情形

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對美國聯邦參議院於美東時間15日表決通過「2023會計年度國防授權法案」(NDAA 2023)的兩院協商版本，外交部發言人歐江安說明，由於聯邦眾議院已於上週表決通過該法案，因此這項法案的國會程序已全部完成，後續將送交拜登總統正式簽署後正式生效，外交部也將密切關注NDAA相關款項在撥款法案中的審議進度及各項友我條文的落實情形。

歐江安指出，該法案與台灣有關的內容廣泛且具體，不但包括「外國軍事融資」(FMF)及「區域緊急庫存」等各種強化台灣安全的具體倡議，也涵蓋授權成立台灣學人計畫、強化台美經濟、教育、衛生合作、支持台灣國際參與等各項重要友我議題的條文，挺台的質與量達到歷史新高，「對於美國國會兩院兩黨以此重大立法作為，再次展現對台灣的一致、堅決、且強力的支持，外交部表示由衷感謝。」

歐江安表示，根據美國相關法規制度，NDAA立法完成後，尚待於撥款法中相應納入具體金額，方可確保款項到位。外交部將持續與國會友人保持聯繫，密切關注NDAA相關款項在撥款法案中的審議進度及各項友我條文的落實情形；並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，以穩健步伐深化雙邊夥伴關係，共同維護台海及區域的和平與穩定。

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