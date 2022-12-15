全台估300萬本護照過期　外交部曝換照「免排隊小撇步」

▲民眾排隊申請換護照。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節將至，許多民眾規劃出國旅遊，湧現換發護照人潮，甚至有民眾等3到4個小時才排到，對此，外交部發言人歐江安15日在例行記者會答覆媒體提問說，外交部領事事務局的同仁每天加班超過3個小時，工作時間非常晚，即使到了截止申辦的時間，都仍會留下來處理申辦護照相關業務，為了疏通人潮，已經採取加強服務措施，包括加開服務櫃台至13個、利用QRcode讓民眾不用留在現場排隊，並呼籲民眾若沒有急迫需求或具體出國時間，可以避開這段高峰期。

歐江安說明，疫情期間，國人出國人數銳減，目前約累積300萬本護照過期尚待更換；但自9月下旬我國政府宣布國境解封後，國人申辦護照需求激增，因此有大量人潮湧入外交部領事事務局及外交部4個辦事處，現場排隊等候辦理護照，每日申辦護照持續攀升。

歐江安指出，以12月14日為例，全國收件量超過1萬1400件，台北領務局總部就超過6800件；以12月13日為例，全國收件量超過1萬400件，台北領務局總部單日超過6400件；目前數量持續升高，更有單日破7000件的紀錄，因此，民眾平均辦理時間為2.5到3.5小時，人潮爆量約需等待4小時。

歐江安也提醒，如果民眾是第一次申辦護照，可以到全國戶政事務所透過一站式服務來申報，如果是換發護照，也不一定要本人申辦，可以先填好表格、簽好名，委託符合代辦資格的旅行社來送件及申辦，不用在現場排隊，外交部將研議各項措施，包括是否能增設櫃檯、民眾等待區等。