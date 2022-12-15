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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又有歐洲議會重量級議員來台　外交部：強化民主夥伴連結

▲▼歐洲議會議員芙緹嘉（Anna Fotyga)（中）乙行3人於本（15）日抵達台灣，外交部歐洲司副司長呂世凡（右2）前往桃園機場接機。（圖／外交部提供）

▲歐洲議會議員芙緹嘉率團訪台。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部15日表示，前波蘭外交部長、歐洲議會外委會資深議員芙緹嘉（Anna Fotyga）一行3人於12月15日至18日抵台訪問，這是芙緹嘉於2017年首次來訪我國後再度來台，也是繼本年7月歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）率團來台進行官式訪問後，歐洲議會重量級議員再度來訪，具體展現對台灣的支持，外交部對芙緹嘉來訪表達誠摯歡迎。

外交部說明，芙緹嘉長期支持民主台灣，關切中國對台軍事威脅，曾多次在歐洲議會公開發言支持台海維持和平穩定，並積極推動深化台歐盟關係，訪團此行將拜會外交部、大陸委員會、經濟部、歐洲經貿辦事處等，並接受外交部政務次長蔡明彥款宴，盼深入瞭解台海情勢、中國複合式威脅及印太地區安全等議題；訪賓將另就台歐盟及台波蘭間的經貿合作與我國相關部會進行交流。

外交部表示，在俄烏戰事未歇、中國持續對台軍事威脅之際，芙緹嘉以實際行動來訪支持台灣及區域和平穩定，外交部至表歡迎，並期待芙緹嘉此行能為台歐盟的民主夥伴關係累積更多動能，在自由、民主、人權及法治等雙方共享價值及既有良好互動基礎上，持續強化多元領域合作及緊密連結。

此外，外交部長吳釗燮於12月14日款宴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團，訪團由前美國副國務卿、現任約翰霍普金斯大學高等國際研究院（SAIS）院長史坦柏格（James B. Steinberg）擔任團長，訪團成員包括前白宮國家安全會議資深主任、現任喬治城大學外交學院亞洲研究講座麥艾文（Evan S. Medeiros）、CSIS日本講座江史東（Christopher B. Johnstone）、澳洲講座艾德爾（Charles Edel）、康乃爾大學政府系教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）、CSIS中國權力計畫主任林洋（Bonny Lin）、韓國講座副主任金艾倫（Ellen Kim）及地緣經濟計畫主任狄匹柏（Gerard DiPippo）等多位台美中關係及日本、澳洲、韓國議題領域的重量級學者，展現美國學界對台灣的關心與重視。

▼外交部長吳釗燮款宴歡迎戰略暨國際研究中心訪問團。（圖／外交部提供，下圖同）

▲▼外交部長吳釗燮款宴歡迎戰略暨國際研究中心訪問團。（圖／外交部提供，下圖同）

▲▼外交部長吳釗燮款宴歡迎戰略暨國際研究中心訪問團。（圖／外交部提供，下圖同）

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