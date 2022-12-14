使館被充公「送中」？　外交部次長認尼國有此意圖：我國非個案

▲外交部次長俞大㵢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣與尼加拉瓜在去年12月10日斷交，更傳出我國外館被尼加拉瓜充公，甚至要轉交中國使用，對此，外交部次長俞大㵢14日表示，尼加拉瓜意圖如此，但還沒發生，之前有研議要提國際訴訟，後決定暫緩，而且別的外國機構也發生一樣的事情，還有歐盟大使被強制驅逐出境，目前還在跟其他國家共同研議中。

立院外交及國防委員會14日審查「中華民國（台灣）政府停止與尼加拉瓜自由貿易協定施行文書」案，俞大㵢與經濟部政務次長陳正祺列席備詢。

俞大㵢表示，失去邦交國是一個不幸的事情，尼加拉瓜是一個專制的政權，11月大選後不被國際社會承認，除少數左派國家如俄羅斯、委內瑞拉承認，我國做為邦交國，也有口頭表示祝賀，但他們為了尋求國際上的政治生存，決定向中華人民共和國靠攏，我國只能表示遺憾。

▼總統蔡英文曾於2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

尼加拉瓜和我國曾兩度斷交，立委楊瓊瓔詢問是否有復交可能性？俞大㵢表示，「可能要他們有新的政權上來，第一次斷交也是這位總統在任，政權更迭後就復交了」。

至於之前傳出我國外館被尼加拉瓜充公，甚至要轉交中國使用一事，俞大㵢證實，「他意圖如此，但目前還沒有發生」，之前有研議要提國際訴訟，不過之後決定暫緩，因為別的外國機構也發生一樣的事情，還有歐盟大使被強制驅逐出境，目前還在跟其他國家共同研議中。

▼尼加拉瓜首都馬拉瓜。（圖／讀者Joyce提供）