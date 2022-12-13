護照被丟掉！苦主10年內「遺失第3次」慘了　曝結果超無奈

▲護照是個人重要物件。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不小心遺失護照，補辦手續不只很麻煩，還有可能被列入觀察名單！日前有網友表示，好不容易可以出國，他也努力存夠錢了，卻因為在10年內遺失第3次護照，被外交部領事事務局告知不能核發。經驗一出，就有網友驚呼，「原來太常遺失不能補辦喔？」話題引發討論。

苦主在Dcard發文「護照遺失第三次，半年不能出國」，文中透露，「第一次，是我媽為了不讓我出國，直接扔了；第二次，是我整個包包被偷走；第三次，也就是最近一次，打掃阿姨以為我鞋盒裡是空的，直接扔了」，結果要補辦的時候，就被領事事務局告知不能核發、得自己想辦法。

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看到貼文後，就有網友直呼，「護照是國際上證明你是個人的東西，應該不太適合說丟掉就丟掉，說不見就不見的東西，與其擔心能不能出國，先擔心會不會被人拿去做壞事吧」、「如果短時間遺失多次的話，外交部可能會懷疑你在賣護照，（限制）半年還算合理」、「護照遺失都會寫在後面註記頁，遺失三次，有些免簽國家有可能拒絕你入境，要留意一下。」

▲外交部領事事務局。（圖／記者陳煥丞攝）

也有人詫異發問，「原來太常遺失不能補辦喔？同問，多數人上次出國也好幾年前了吧？」有網友便曝光經驗，「我去年要出國時，因為護照不見，在高雄補辦時，就有被說要自己保管好，遺失太多次會被限制辦理」、「我去英國前才剛換護照，到英國後包包被偷，只能在英國辦事處辦緊急護照回台灣，還要簽切結書。回台灣要換護照，也要提供報警的信，然後就是從10年變5年有效。」

據悉，如果人在台灣，發現未逾效期的護照不見了，因護照遺失涉及刑事通報，且為防止遭冒用等不法用途，得拿著身分證明文件到警局報案，取得中華民國護照遺失申報表。接著，要拿申報表連同申請護照所需相關文件，向外交部領事事務局或外交部各辦事處申辦新護照。

值得注意的是，領事事務局曾公布，「最近10年內以護照遺失、滅失為由申請護照，達2次以上者，領事事務局或外交部各辦事處得約談當事人及延長審核期間至6個月，並縮短護照效期為1年6個月以上3年以下」，提醒民眾一定要妥善保管護照。