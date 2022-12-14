復交尼加拉瓜？　外交部曝「一情況」就有可能

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

尼加拉瓜去年底與我國二度斷交，這已經是總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）任內第二度與我國斷交，國民黨立委楊瓊瓔14日在立院質詢時詢問是否有復交的可能？對此，外交部次長俞大㵢表示，第一次斷交也是這位總統在任，所以可能要他們有新的政權上來，政權更迭後才有可能復交了。

立院外交及國防委員會14日審查「中華民國（台灣）政府停止與尼加拉瓜自由貿易協定施行文書」案，俞大㵢與經濟部政務次長陳正祺列席備詢。

俞大㵢表示，失去邦交國是一個不幸的事情，尼加拉瓜是一個專制的政權，11月奧蒂嘉當選後不被國際社會承認，除少數左派國家如俄羅斯、委內瑞拉承認，我國作為邦交國有口頭表示祝賀，但他們為了尋求國際上的政治生存，決定向中華人民共和國靠攏，我國只能表示遺憾。

對於斷交、復交作為，俞大㵢表示，完全是因人而異，他（奧蒂嘉）跟美國非常不合，他的當選包括美洲國家等大部分都不願承認，連祝賀什麼都沒有，至於我國，在他當選隔天，我國有透過大使祝賀，新任大使到任後，也有向外長表達祝賀之意。

由於尼加拉瓜和我國二度斷交，立委楊瓊瓔就詢問，未來是否有復交可能性？俞大㵢表示，第一次斷交也是這位總統在任，所以可能要他們有新的政權上來，政權更迭後才有可能復交了。