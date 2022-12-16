蘇貞昌「搶藥說」小三通復航難？　王鴻薇批：這很不人道

▲國民黨北市立委補選參選人王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長蘇貞昌日前表示，開啟小三通等於是開放對岸來台「搶藥」，不過昨天民進黨連江縣黨部主委李問卻反駁，指馬祖當地沒有民間藥局，過去也無對岸民眾到馬祖買藥。國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇16日呼應李問，認為年關將近可行政院卻遲不開通小三通，真的是很不人道，令民眾只能對政府大喊「help help」來求救。

針對小三通議題，王鴻薇今天透過影片答覆媒體提問，強調重新恢復小三通是離島民眾共同的期待，但蘇貞昌居然以「搶藥說」直接否決，令離島民眾相當失望，就連民進黨連江縣黨部主委李問都不以為然。

王鴻薇說，行政院遲不開通小三通，實在是無視離島民眾的需求，尤其現在快接近年關了，不管是台商、台幹、台生以及中國配偶，這些民眾想要返台團圓，都沒辦法透過小三通，「真的是很不人道」。她指出，台灣常說「Taiwan can help」，可卻連自己的離島民眾都沒辦法help，令民眾只能對政府大喊「help help」來求救。

王鴻薇強調，凡此種種顯示，當今政府當然是一個不及格的政府，這也說明就算經歷地方選舉失敗，民進黨仍然沒有改革反省，仍用意識形態來治國。