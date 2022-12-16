遭黨內人士放話「不講道義」　游淑慧：傷害同志老把戲要玩多久？

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，表態將角逐2024黨內立委初選，挑戰台北市第7選區的現任立委費鴻泰。對此，台北市議員游淑慧表示，國民黨中有人匿名放話道，「這些喊出世代交替的議員，在九合一選舉中都被保障不用初選，現在卻反要去爭立委初選，根本不講道義十分可笑」，此番話讓她氣得痛批「放話傷害自己同志的老把戲還要玩多久？」更強調這樣的指控對她來說無辜又傷害。

游淑慧16日表示，國民黨內有匿名人士放話，「這些喊世代交替的議員，本屆選舉都被保障不用初選，現在卻反要去爭立委初選，更爆料北市8立委選區，除大同士林區以外，其它7區都有現任國民黨議員要挑戰立委，根本不講道義十分可笑。」

針對上述匿名指控，游淑慧16日透過臉書發文反嗆，放話傷害自己同志的老把戲還要玩多久？所謂不講武德的說法對她來說都是傷害，並令她感到非常無辜，因為「保障現任」的說法從2018年就開始推動，當時她與徐巧芯兩人都是新人，但卻沒有任何人被保障。

游淑慧質疑，她們一路按照黨的制度走過來，怎麼到了2022年就成了一群不講武德的人呢？何況點名到她更是無辜，因為內湖南港區目前並無現任國民黨籍立委，挑戰全國知名度最高的民進黨立委高嘉瑜是非常艱困的工作，若不從現任議員挑，要從哪裡挑？

「我覺得這是非常不厚道的」，游淑慧痛批，黨內匿名人士放話是為了自己的私心而傷害黨內佈局及優秀人才，若提及席次問題，在縣市首長人選儲備上面，不從立委去挑要從哪裡挑？台中市長盧秀燕與準台北市長蔣萬安的當選，都讓國民黨立委席次有減少的風險，這樣的挑選當然值得，能讓優秀的同志承擔更高的責任，讓黨內有更多新血補充，席次問題絕對是狹義問題。

游淑慧強調，2018年內湖南港區本來有九席議員，結果一年後只剩下七席，內湖南港區的運作並未受影響。因此，她認為，無論世代傳承或世代交替，國民黨勢必要「新陳代謝」，若拒絕「新陳代謝」永遠保持一灘死水的狀況，不會讓國民黨爭取到更多席次，也不會讓國民黨有更好重返執政的機會，呼籲黨內放話的老舊文化應該適可而止，2024年國民黨繼續勝選、重返執政，是目前所有支持者最大的希望。