　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黨內人士放話「不講道義」　游淑慧：傷害同志老把戲要玩多久？

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，表態將角逐2024黨內立委初選，挑戰台北市第7選區的現任立委費鴻泰。對此，台北市議員游淑慧表示，國民黨中有人匿名放話道，「這些喊出世代交替的議員，在九合一選舉中都被保障不用初選，現在卻反要去爭立委初選，根本不講道義十分可笑」，此番話讓她氣得痛批「放話傷害自己同志的老把戲還要玩多久？」更強調這樣的指控對她來說無辜又傷害。

游淑慧16日表示，國民黨內有匿名人士放話，「這些喊世代交替的議員，本屆選舉都被保障不用初選，現在卻反要去爭立委初選，更爆料北市8立委選區，除大同士林區以外，其它7區都有現任國民黨議員要挑戰立委，根本不講道義十分可笑。」

針對上述匿名指控，游淑慧16日透過臉書發文反嗆，放話傷害自己同志的老把戲還要玩多久？所謂不講武德的說法對她來說都是傷害，並令她感到非常無辜，因為「保障現任」的說法從2018年就開始推動，當時她與徐巧芯兩人都是新人，但卻沒有任何人被保障。

游淑慧質疑，她們一路按照黨的制度走過來，怎麼到了2022年就成了一群不講武德的人呢？何況點名到她更是無辜，因為內湖南港區目前並無現任國民黨籍立委，挑戰全國知名度最高的民進黨立委高嘉瑜是非常艱困的工作，若不從現任議員挑，要從哪裡挑？

「我覺得這是非常不厚道的」，游淑慧痛批，黨內匿名人士放話是為了自己的私心而傷害黨內佈局及優秀人才，若提及席次問題，在縣市首長人選儲備上面，不從立委去挑要從哪裡挑？台中市長盧秀燕與準台北市長蔣萬安的當選，都讓國民黨立委席次有減少的風險，這樣的挑選當然值得，能讓優秀的同志承擔更高的責任，讓黨內有更多新血補充，席次問題絕對是狹義問題。

游淑慧強調，2018年內湖南港區本來有九席議員，結果一年後只剩下七席，內湖南港區的運作並未受影響。因此，她認為，無論世代傳承或世代交替，國民黨勢必要「新陳代謝」，若拒絕「新陳代謝」永遠保持一灘死水的狀況，不會讓國民黨爭取到更多席次，也不會讓國民黨有更好重返執政的機會，呼籲黨內放話的老舊文化應該適可而止，2024年國民黨繼續勝選、重返執政，是目前所有支持者最大的希望。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
瘦到變形！　台灣贈大陸鱷魚「小河」快被養死
傳泰國王室「幾天內」宣布長公主死訊！　提幫功王子從德國趕回
快訊／入冬本島首次低溫特報！　18縣市急凍
快訊／台中南屯大停電！　6千多戶受影響
吳宗憲小女兒IG泳裝美照曝！　網朝聖：太美了
高虹安會被起訴嗎？　「他字案」變「偵字案」意義曝
《紅白》超狂卡司曝光！　韓大勢女團首登場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農被嗆「膿包」怒了　藍：進廚房還怕熱？別想用口水逃避監督

內政部表揚績優替代役男　自學寫程式助防疫、募集救命物資

台商怒「送骨灰罈要千里搶機位」　藍促小三通復航：台疫情比陸嚴重

4年獲870萬標案！政府獨厚特定媒體　王鴻薇再槓周玉蔻：自己人先賺？

美參院通過2023年國防授權法案　國防部：感謝支持台灣建軍備戰

陳玉珍估「12月底前」小三通有望復航！　分階段以專班方式開放

民進黨黨主席投票率怎麼衝高？　陳其邁：不會是太大問題

柯文哲訪星國第一站　交流取經「消費券e化」：帶動長者加入數位行列

遭黨內人士放話「不講道義」　游淑慧：傷害同志老把戲要玩多久？

就職市長壓力才開始！高虹安涉詐助理費　若一審有罪就要停職

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

吳怡農被嗆「膿包」怒了　藍：進廚房還怕熱？別想用口水逃避監督

內政部表揚績優替代役男　自學寫程式助防疫、募集救命物資

台商怒「送骨灰罈要千里搶機位」　藍促小三通復航：台疫情比陸嚴重

4年獲870萬標案！政府獨厚特定媒體　王鴻薇再槓周玉蔻：自己人先賺？

美參院通過2023年國防授權法案　國防部：感謝支持台灣建軍備戰

陳玉珍估「12月底前」小三通有望復航！　分階段以專班方式開放

民進黨黨主席投票率怎麼衝高？　陳其邁：不會是太大問題

柯文哲訪星國第一站　交流取經「消費券e化」：帶動長者加入數位行列

遭黨內人士放話「不講道義」　游淑慧：傷害同志老把戲要玩多久？

就職市長壓力才開始！高虹安涉詐助理費　若一審有罪就要停職

遊客注意！受東北季風影響　綠島蘭嶼周末船班全數取消

吳怡農被嗆「膿包」怒了　藍：進廚房還怕熱？別想用口水逃避監督

懷疑他劈腿...10度潑漆砸車　「縱火險自焚」恐怖前女友下場慘

快訊／國道3號「故障車停內線道」遭追撞　後車駕駛頭部受傷送醫

海洋垃圾變高科技產品　三星用廢棄漁網做手機原料

澳門：台灣、香港及外國旅客入境改居家隔離5日

快訊／網傳變電箱爆炸害台中6千戶停電　台電駁斥...真實原因曝

嘔吐無力走不動！萬大南溪賞景受困　黑鷹寒流前出動成功救援

內政部表揚績優替代役男　自學寫程式助防疫、募集救命物資

台3線305.8K處設置固定式測速照相　嚴格取締雙向車輛超速

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

政治熱門新聞

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

高虹安恐無法宣誓就職？　媒體人舉「這事」：馬上讓綠營血流成河

高虹安25日能順利就職？　柯建銘笑呵呵：都交保了還問白癡問題

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇怒轟蔡英文論文門

高虹安60萬元交保　新竹市民到場力挺

他曝「高虹安不會有事」：綠營側翼繼續崩潰吧

高虹安遭爆論文被母校下架！他酸：雙喜臨門

高虹安助理費案有先例？　媒體人節錄吳成典案判決：大家自行套用

傳接北市文化局長　蔡詩萍僅回一句話

王浩宇點高虹安1問題：天冷吃雞鴨

王鴻薇挺高虹安嗆「政治風暴」！　轟民進黨沒收選舉

高虹安列他字案不會被聲押？　過來人打臉：司法若真被搞定100％不公

高虹安若遭收押無法宣誓就職　新竹市長須補選

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌「搶藥說」小三通復航不妙？　王鴻薇：很不人道

蘇貞昌「搶藥說」小三通復航不妙？　王鴻薇：很不人道

行政院長蘇貞昌日前表示，開啟小三通等於是開放對岸來台「搶藥」，不過昨天民進黨連江縣黨部主委李問卻反駁，指馬祖當地沒有民間藥局，過去也無對岸民眾到馬祖買藥。國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇16日呼應李問，認為年關將近可行政院卻遲不開通小三通，真的是很不人道，令民眾只能對政府大喊「help help」來求救。

吳怡農不滿藍諷「膿包」　王鴻薇舉韓國瑜「草包」回擊了

吳怡農不滿藍諷「膿包」　王鴻薇舉韓國瑜「草包」回擊了

吳怡農怨被藍「當稻草人打」　王鴻薇酸：你選戰步調確實很亂啊

吳怡農怨被藍「當稻草人打」　王鴻薇酸：你選戰步調確實很亂啊

民進黨追打高虹安「算帳」？　洪孟楷：勿政治辦案

民進黨追打高虹安「算帳」？　洪孟楷：勿政治辦案

陳玉珍聲援高虹安　「粗暴對國會議員有待商榷」

陳玉珍聲援高虹安　「粗暴對國會議員有待商榷」

關鍵字：

國民黨游淑慧徐巧芯世代交替立委

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

直擊！北京火葬場大爆滿

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

他逛UNIQLO「被店家控告內褲賊」　真相大逆轉！

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面