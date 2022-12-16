吳怡農怨被藍「當稻草人打」　王鴻薇酸：你選戰步調確實很亂啊

▲王鴻薇因確診暫停外出選舉行程。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選將於1月8日投開票，國民黨參選人王鴻薇昨日因確診而在家隔離，今（16）日仍透過視訊答覆媒體詢問。針對民進黨參選人吳怡農埋怨國民黨全黨把他當稻草人打，王鴻薇痛批「如果政策被檢驗就叫做抹黑，我想吳怡農根本就不知道什麼叫抹黑」，並稱吳的政策及論述確實混亂無比 ，顯然步調非常凌亂。

對於吳怡農埋怨國民黨「全黨打一人」、「把我當稻草人打」，王鴻薇表示，吳怡農應該要有一個基本認知，就是所有公共政策都應該接受討論與檢驗，「如果你的政策被檢驗就叫做抹黑，我想吳怡農根本就不知道什麼叫抹黑」。

王鴻薇續指，吳怡農的政見包括松山機場遷移、兒童全英語教學，都有很多值得檢驗之處，尤其全英語教學的部份，他根本不知道台北市的雙語教學已經到了一個程度，所以顯示他跟台北市真的很不熟，難道這種討論就叫做抹黑嗎？如果都覺得這樣叫抹黑，吳怡農還有能力成為一個懂得傾聽、協調、溝通的立委嗎？

另針對前民進黨立委郭正亮指控吳怡農團隊疑遭民進黨中央放生，王鴻薇表示，她沒辦法確知吳怡農團隊內部到底發生何事，但可以從吳怡農的公共政策及論述來觀察，發現他經常反反覆覆、變來變去、朝令夕改，顯然步調非常凌亂，如果作為一個輔選主要人物，大概看了也會搖頭嘆息。王鴻薇說，儘管不知道內部發生何事，但從外部顯現的情狀來看，他的政策及論述確實混亂無比，這確實是個事實。