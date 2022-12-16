▲國民黨立委補選參選人王鴻薇因確診暫停外出選舉行程。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選火熱開打，民進黨參選人吳怡農今（16）日上午發聲明，不滿國民黨文宣一再以「膿包」等字眼對他進行人身攻擊。對此，國民黨參選人王鴻薇舉出前高雄市長韓國瑜也遭民進黨攻擊「草包」為例，回嗆吳怡農「進了廚房就不要怕熱」，不要「綠能你不能」；而昨晚王鴻薇也公開承諾會找韓國瑜當分身拉票。

針對國民黨文宣一再以「膿包」等字眼對吳怡農進行人身攻擊，吳怡農競選總部今天表示，相關言行已明顯逾越了公共政策討論應有的態度，身為主要的反對黨竟然放任黨部一級主管以低俗，卑劣的言語肆意攻擊競選對手，請問這樣不入流的選舉操作是朱主席或黄秘書長所授意或默許的嗎？請國民黨高層給全民一個交待。

對於吳怡農不滿國民黨稱他「膿包」，王鴻薇對此表示，如果吳怡農覺得自己不是膿包，那就拿出具體作為證明自己不是，正所謂「進了廚房就不要怕熱」，他要勇敢面對外界的檢驗。王也說，過去民進黨及其側翼，對國民黨有少攻擊嗎？

接著王鴻薇舉前高雄市長韓國瑜「草包」為例，如果吳怡農覺得委屈，他應該可以看看民進黨側翼、政治人物過去有多少霸凌、羞辱政敵的經歷，像是過去一直說韓國瑜是草包，如今不要「綠能你不能」。昨晚有網友詢問王鴻薇，會否找前高雄市長韓國瑜來輔選，王則當場應允，「會來找找韓市長當分身拉票」。