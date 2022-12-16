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4年獲870萬標案！政府獨厚特定媒體　王鴻薇再槓周玉蔻：自己人先賺？

▲▼國民黨團召開「人民納稅錢 非讓特定媒體賺一手?」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨團召開「人民納稅錢 非讓特定媒體賺一手?」記者會。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今(16)日上午召開記者會，怒批民進黨政府廣宣預算獨厚特定媒體，以明年度中央政府總預算中看到，政府機關編列宣導費用並發包給特定媒體，一年竟高達20億元預算，不但用人民的錢洗人民的腦，還用來攻擊在野黨和特定人士，黨團絕對不會坐視、絕不善罷甘休。

書記長李德維表示，農委會相關媒體標案中，三立電視台標下媒體委託案之後，再透過「豐年」及「鄉間小路」二雜誌投放給目標群眾，但這二家雜誌又是農委會下轄豐年設在經營，農委會根本就是讓三立電視台先賺一手，如同行政院長蘇貞昌所屬的政府部門，將標案轉手包給蘇貞昌女兒如出一轍。

▲▼國民黨團召開「人民納稅錢 非讓特定媒體賺一手?」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

李德維痛斥，農委會連這樣的標案都要先讓三立電台先賺一手，把人民納稅的血汗錢，如此毫無章法、節制的揮霍，是不是蘇貞昌內閣所有部會相關媒體預算，都是如此？非得要讓特定媒體、自己人先賺一手？民進黨政府是要如何向人民交代？人民可以接受嗎？

李德維強調，人民不希望看到納稅的辛苦錢，就這樣被亂花、亂用、濫用，此時立法院正在審查明年度中央政府總預算，若看到如農委會這般硬是要讓特定媒體賺一手的狀況，國民黨團絕不善罷甘休，絕對捍衛人民血汗錢到底。

▲▼國民黨團召開「人民納稅錢 非讓特定媒體賺一手?」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

藍委費鴻泰指出，中央部會編列媒體宣傳推廣預算，今年增加4個部會成為「上億俱樂部」成員，相對去年只有農委會和司法院，若再加上國營事業，蔡政府一年宣傳費用預算高達20億元。就今年1月至9月媒體預算取得，民視佔49%、三立佔25%、華視佔10%。近兩年中央部會媒體預算中，民視和三立總共標下11億1千萬元；今年1月至9月這兩家媒體共標下政府整體媒體預算74%。

國民黨台北第三選區立委補選參選人王鴻薇表示，中央政府每年都有龐大的廣宣預算，幾乎都落入特定媒體之中，但諷刺的是，過去民進黨在野時堅持黨政軍退出媒體，而前內政部長徐國勇請辭後，不到一周的時間就到民視主持政論節目，而在接任內政部長之前，徐國勇不就是三立政論節目的主持人嗎？

▲▼國民黨團召開「人民納稅錢 非讓特定媒體賺一手?」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

王鴻薇指出，民進黨政府慣用以政府預算綁樁、綁媒體，已經到非常荒謬的地步，除了三立、民視，還包括媒體人周玉蔻所主持的放言科技公司，在短短4年內透過如交通部、內政部、國發會，甚至國營事業中油、台電，或是民進黨執政的縣市政府標得媒體預算高達870萬元。

王鴻薇強調，倘若有機會進入立法院，將會結合黨團為人民揭弊，尤其是政府部門規避《政府採購法》，或是將媒體預算化整為零，低於招標金額限制，直接委託特定媒體執行。王鴻薇指出，現在行政院工程會修正《政府採購法》，把不需要公告的小額採購金額從10萬元提高到15萬元，另外也將提高工程、財務、勞務採購從現行公告金額上限的100萬元，提高到150萬元。

但王鴻薇認為，任何一項政府標案都必須公開透明，不能讓惡質媒體輕易從政府、縣市政府、國營事業拿到預算，讓民進黨政府豢養惡質媒體，等到下一次選舉時，變成執政黨傳聲筒、文宣部門，攻擊特定政黨或候選人。

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