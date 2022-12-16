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台15線安全島上開設缺口　民代率民眾抗爭控「圖利廠商」

▲交通局欲在台15線安全島開設缺口。（圖／記者楊熾興攝）

▲交通局欲在台15線安全島開設缺口。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府交通局16日在台15線觀音區大觀路段安全島動工開設缺口，作為2家物流中心車輛進出使用，遭到即將上任的市議員許更生及里長林裕鑫率民眾抗爭，質疑影響周邊交通及住戶出入安全和安寧，雖然一度發口角衝突，最後在立委黃世杰邱姓秘書以路證已遭取銷，今日將無法動工並擇日再協調，抗爭民眾始散去。

▲▼機具已到場，民代則率眾抗爭。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼機具已到場，民代則率眾抗爭。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼機具已到場，民代則率眾抗爭。（圖／記者楊熾興攝）
由於台15線在觀音區大觀路段短短不到400公尺就有2家大型物流中心及1家貨櫃場，大貨車及聯結車出入頻繁易發車禍事故，市府交通局計劃在大觀路4段96號前安全島開設缺口以利車輛進出，並於今日上午10:00進行動工。

▲▼一度爆發口角衝突，幸經警方隔開始未釀大。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼一度爆發口角衝突，幸經警方隔開始未釀大。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼一度爆發口角衝突，幸經警方隔開始未釀大。（圖／記者楊熾興攝）

但遭居民以影響附近住戶安寧及出入安全顧慮，且未與周邊住戶溝通達成協議，顯有圖利廠商之嫌，在許更生、林裕鑫等民代的率領下集結民眾抗爭，認為物流中心土地廣大，廠商應規劃更好的車輛作業動線，而非圖自己便利，影響周邊交及住戶。因此堅決反對動工，警方亦派遣員警維持現場秩序。

在許更生等民代堅持下黃世杰立委邱姓秘書的協調，加上以路證未取得下，市府暫緩今日施工，並擇日再與方召開協調會，但卻有名吳姓女子突然出現在現場要市府應立即施工，並與民代和居民爆發生口角衝突，幸經優勢警力將雙方隔開才未釀更大的衝突。

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台15線安全島開設缺口民代抗爭物流中心

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