宜檢2天查5賄選！村長候選人買票鄰長「每人1萬」　鎮代候選人收押

▲2022大選倒數不到10天，宜蘭檢調在2日內就查辦5件現金買票案件。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

九合一選戰進入最後決勝關頭，宜蘭檢調警及移民署宜蘭縣專勤隊持續查賄，光是2天內就接續查獲5件現金買票案件，涉嫌的候選人從村長、鄉鎮代表，到縣議員都有，買票金額從500元至萬元不等，其中頭城鎮鎮民代表林張姓候選人因罪嫌重大，已遭聲請羈押禁見獲准。

宜蘭地檢署與法務部調查局宜蘭縣調查站及礁溪分局接獲情資，共同偵辦頭城鎮第一選區鎮民代表林張姓候選人及其3名樁腳，共同涉嫌以每票新臺幣現金500元買票，專案小組於11月15日下午持搜索票至該候選人住處搜索，當場查扣現金4萬9千元，另拘提該候選人及陸續通知樁腳3人及選民24人到案；經複訊後，認該候選人犯罪嫌疑重大，向宜蘭地院聲請羈押禁見獲准，3名樁腳則無羈押之必要交保候傳。

第2宗為冬山鄉香和村村長林姓候選人夫婦涉現金買票，檢調接獲情資指出，該村長候選人涉嫌於8至11月間，除以每票1000元之現金向選民賄選外，更以每人1萬元不等之現金交付數位鄰長尋求支持，11月16日經複訊後，候選人配偶及樁腳2人分別諭令交保6萬及2萬元。

另外，南澳鄉鄉民代表林姓候選人涉嫌以每票1000元之現金買票，經向法院聲請搜索票獲准後，專案小組持續跟監蒐證，於11月15日晚間在該候選人至選民住處行賄之際，當場拘提到案，並於其身上查獲現金5800元及文宣1張，複訊後諭令10萬元交保候傳。

大同鄉崙埤村村長也傳出賄選案，張姓村長候選人涉嫌以每票5000元之現金向數位鄰長尋求支持，專案小組於11月16日上午發動搜索，該村長經檢察官複訊後，諭令10萬元交保候傳。另到案之鄰長4人，各交出已收受之現金5000元，檢察官訊畢後均請回。

第5起為莊姓樁腳替宜蘭市第一選區某縣議員候選人現金買票，檢警調查指出，莊姓樁腳交付4000元給某陳姓選民尋求支持宜蘭市第一選區某縣議員候選人，專案小組於11月16日上午發動搜索，經複訊後，認莊犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令3萬元交保候傳，另到案之陳姓選民訊畢後請回。

宜蘭檢警調迄今發動偵辦賄選案件已累計11件，其中現金買票案件8件，餐會禮品賄選案件3件，已起訴1件，交保22人，聲請羈押獲准2人。本次選舉距投票日僅餘9日，檢調不敢大意，持續偵辦違反選罷法相關案件，全力打擊賄選。也再次呼籲，賄選判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年。