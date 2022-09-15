大貨車剎車失靈撞安全島　砂石噴濺！對向休旅車慘了

▲大貨車剎車失靈，駕駛避釀大禍選擇自撞安全島翻覆。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

曾姓男子15日駕駛大貨車載著砂石，自稱因剎車失靈失控，為免追撞其他車輛造成更大傷害，緊急採取應變衝撞安全島後翻覆，但傾洩的砂石仍波及一旁休旅車，所幸這起車禍僅曾男受擦挫傷，肇事原因正由警方調查中。

▲車上載著砂石傾洩而出。（圖／中壢警分局提供）

曾姓男子（34歲）今日上午9時18分許，駕駛大貨車由中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，曾男自稱因車輛剎車失靈、操作失控，並以多年行車經驗及時反應，將方向盤朝該路段安全島緩衝行駛並閃避其他用路人，當下瞬間發出強大撞擊聲響，嚇壞附近行人。

▲波及一旁休旅車。（圖／中壢警分局提供）

撞擊安全島後導致該大型貨車側翻，車上砂石噴灑到對向車道由朱姓駕駛人的自小客車(男、50歲)，朱男受到驚嚇，未受傷，所幸現場未波及其他用路人。貨車曾姓駕駛手、腳輕微擦挫傷，後續賠償責任由桃園市府養工處、朱姓自小客車駕駛人與當事人自行協調。

2位駕駛人酒測結果皆為0，目前肇事現場已恢復交通順暢。警方呼籲用路人行車前務必注意身體及精神狀態，並定期檢查車輛，謹慎駕駛，以維交通安全。