六塊肌裸男交通號誌吊單槓秀肌肉　健身房3員工胡鬧...這下慘了　

記者林悅／台南報導

網路社群流傳１段影片，台南市安平區中華西路家樂福對面分隔島，出現兩名猛男在分隔島倒立、舉重、吊單槓及大秀肌肉，市警四分局據報主動調查，將23歲王姓男子、30歲何姓男子及拍片的30歲焦姓男子等人傳喚到案，警方告誡並依道路交通管理處罰條例第78條1項4款予以開單告發，每人各罰500元。

▲台南市警四分局據報將23歲王姓男子、30歲何姓男子及拍片的30歲焦姓男子等人傳喚到案，警方告誡並依道路交通管理處罰條例開單告發。（圖／記者林悅翻攝）

▲網路社群流傳在台南市安平區中華西路家樂福對面分隔島１段影片，片中出現兩名猛男在分隔島倒立、舉重、吊單槓及大秀肌肉等行為。（翻攝記者爆料網，下同）

台南有家健身房2名員工，為招募及吸引會員加入，10月31日晚上10時46分許，在安平區中華西路二段分隔島上，拍攝倒立、舉重、吊單槓及大秀肌肉等行為的自拍影片，想藉此吸引大眾注意，影片被人分享到社群後，其誇張離譜行為，引發網友撻伐。

台南市警四分局警方獲悉後、主動介入調查，並於1日上午10時許，通知23歲王姓男子、30歲何姓男子及拍片的30歲焦姓男子等人到案，警方告誡並依道路交通管理處罰條例第78條1項4款予以開單告發，每人各罰500元。