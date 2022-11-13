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全盲仍操持家務！花蓮93歲嬤辭世　民代媳婦捐奠儀認養路燈

▲花蓮市民代表江如玲將婆婆奠儀餘款捐出認養路燈、由鄉長游淑貞代表接受並回贈感謝狀。（圖／吉安鄉公所提供）

花蓮市民代表江如玲（右）將婆婆奠儀餘款捐出認養路燈、由鄉長游淑貞代表接受並回贈感謝狀。（圖／吉安鄉公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市民代表江如玲的婆婆劉阿匏老太太於日前仙逝，為感念婆婆生前雖雙目全盲，仍付出奉獻一生於家庭，日前江如伶偕先生林聰賢特別前往吉安鄉公所，將奠儀餘款化為62盞路燈認養善款，由鄉長游淑貞代表接受並回贈感謝狀。

高齡93歲的劉阿匏老太太於日前仙逝，說起婆婆一生的德行，江如玲表示，婆婆自38歲起雙目失明長達56年，自己從19歲嫁入林家，婆婆雖眼盲但做起家事絲毫不馬虎，連砍柴燒水都比自己在行，每每都會親切的呼喚自己一聲「阿玲！」，年老後更成為家中的「老可愛」，只要為她服務一定會親口道謝，平時也總會坐在家門前敦親睦鄰。

鄉長游淑貞深受劉老太太的生命故事感動，更感佩代表江如玲及家人們的公益精神，並代表廣大鄉親感謝劉老太太遺愛人間。她指出，吉安鄉實際居住人口約達十萬人，在夜間照明需求日益增加之下，鄉公所年度路燈電費支出已突破1,880萬元，感謝社會各界的助力，響應認養活動減輕公庫支出，將協助公所更有餘裕的將經費投入於路燈增設、維修及相關公共設施的安全優化事務。

鄉公所建設課表示，認養費用每盞一年為800元，可自由選擇一至五年的認養期限及路段，公所將開立認養收據，以提供認養者依法列舉扣除所得稅，並依認養（人）單位意願張貼愛心芳名牌至指定燈桿。敬邀鄉親踴躍響應路燈認養，歡迎致電（03）8523126分機130洽詢，攜手點亮平安燈照亮吉安幸福路，共同守護鄉親的行車安全。

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