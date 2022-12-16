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神奇寶貝火箭隊及瓦斯彈的逆襲！　小智攜手南消二大隊化解一氧化碳中毒危機

▲台南市消防局二大隊在官田區圖書館二樓活動中心，辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局二大隊在官田區圖書館二樓活動中心，辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在國內一氧化碳中毒發生的時間以冬天居多，寒流來襲時國人喜歡在家裡圍爐，在寒冷冬天洗熱水澡，原本都是一件相當享受的事，但如果是在通風不良的室內使用瓦斯爐烹煮食物，或是將熱水器安裝於室內，即有可能因燃燒不完全，產生一氧化碳而造成難以挽回悲劇。

根據內政部指出，2017年至2021年共發生161件一氧化碳中毒案件，其中有約77％（124件）是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所而導致。台南市消防局第二大隊大隊長丁春能表示，民眾於安裝屋外式熱水器的空間，應避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風，以防止危險發生。

▲台南市消防局二大隊在官田區圖書館二樓活動中心，辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據內政部統計，2022年已發生17件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、42人送醫，較2021年同期發生45件下降62％。為避免相關憾事，安裝瓦斯熱水器務必遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，依通風條件選擇正確型式、且貼有CNS檢驗合格標示的瓦斯熱水器，並由合格的承裝業技術士來施作、定期檢修或汰換熱水器等。如果空間足夠的話，建議把瓦斯桶移到室外或屋外，以避免瓦斯洩漏蓄積導致氣爆事故發生。

消防局局長李明峯指出，為提醒民眾不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，消防局在一氧化碳預防季期間辦理系列宣導活動，並於12月16日在官田區圖書館二樓活動中心，辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，特別邀請隆田國小太鼓隊社團表演、第二大隊警消宣導短劇，希望藉由演出方式，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要性。

▲台南市消防局二大隊在官田區圖書館二樓活動中心，辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府從2023年1月1日起至2月28日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助新台幣3000元（另外如為低收入戶更高達12000元的補助），名額有限，補助額滿即行截止。有需求的民眾可向當地消防分隊洽詢。

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