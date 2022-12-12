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無人機界奧斯卡「領航盃」大賽　南消勇奪雙料冠軍及人氣獎

▲堪稱無人機界奧斯卡「第二屆領航盃」大賽，台南市消防局勇奪雙料冠軍及人氣獎。（圖／記者林悅翻攝）

▲堪稱無人機界奧斯卡「第二屆領航盃」大賽，台南市消防局勇奪雙料冠軍及人氣獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

素有無人機界奧斯卡之稱「領航盃」，於亞洲無人機AI創新應用研發中心辦理「飛山越嶺交通部無人機推動成果發表會」，今年第二屆領航盃-無人機創意應用大賽由交通部運輸研究所舉辦，台南市消防局勇奪雙料冠軍及人氣獎。

台南市消防局指出，比賽共計有81隊響應報名（創意組48隊、應用組12隊及研發組21隊），歷經漫長8個月的初賽及決賽等過程，12日由交通部次長祈文中宣布獲獎名單並頒獎，其中台南市政府消防局囊括2件「應用組卓越獎」，無人機救災應用雙料冠軍，儼然使台南市消防局成為全國消防單位之表率，真是當真無愧。

台南市消防局這次共推出2件參賽作品，第1組由第六大隊長邱淵明及楊雅雯以「繫流無人機消防救災應用」作品榮獲應用組卓越獎，強調繫留供電無人機之電力，透過電力線及優異電裝外接市電或發電機，可長時間停懸並合法於禁行紅區救災使用，飛機上可搭配不同之酬載，如紅外線熱顯像鏡頭以、擴音機或燈具，應用於各式災害監控或防疫宣導廣播。

第2組則由第七大隊副大隊長陳明辰及搶救科鄭依婷以「多旋翼無人機消防救災應用」作品榮獲應用組卓越獎，將滅火藥劑、救生裝置酬載整合至多旋翼無人機，結合現行消防指揮與救災戰術，分為建築物救災、林地救災和水上救生等。強調多用途消防酬載，使雙光熱顯無人機除僅能空勘協助救災或搜溺，亦能提供即時搶救。此2件作品同時也是由台灣希望創新有限公司董事長黃麗如與執行長李志清教授，共同協助消防局設計與應用，可見黃董事長所領導的台灣希望創新有限公司研發產品與技術均非常純熟。此外，「繫流無人機消防救災應用」作品在票選人氣賞獎中更脫穎而出，獲得最多大眾之肯定，勇奪應用組唯一人氣賞獎。

台南市消防局長李明峯表示：消防局近年來在黃偉哲市長支持下，致力於無人機科技救災與應用，建置成立「 無人機救災中心」、「無人機模擬訓練中心」、「機能型資通訊義消」， 同時台南是國內唯一積極培訓高級專業操作證教育訓練，以輔導消防同仁考取專業證照最多人的縣市，目前共計65位警義消位通過，台南消防率先付諸實行展高效率科技救災之虞，也不斷努力改善與應用無人機在災害現場。

市長黃偉哲表示，台南市政府積極推動智慧城市，無人機是重要環節，藉由與台灣希望創新之合作研發，更拓展並精進無人機協助科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在火場的應用中，可以提升第一線執勤人員的安全，將無人機應用發揮最大效能。更期許建立跨局處間彼此互相支援機制，擴大無人機應用層面，展打造智慧城市，守護大台南公共安全之決心。

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