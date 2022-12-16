　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

肩胛骨突出、下腹凹陷　台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」瘦到變形

記者魏有德／綜合報導

長期關注全球爬蟲類生物的大陸知名影片博主昨（15）日在影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）發表一段影片，內容描述由台灣贈與大陸的全球最大人工飼養灣鱷（河口鱷）小河在廈門私人野生動物園的現狀，與當初體型壯碩的外型相去甚遠，標題還直指，「快被養死了」，引起外界關注。

▲大陸長期關注爬蟲類的知名博主爆料，從台灣來的全球最大飼養灣餓小河現狀不忍卒睹。（圖／翻攝bilibili）

▲大陸長期關注爬蟲類的知名博主爆料，從台灣來的灣鱷「小河」瘦到變形。（圖／翻攝bilibili，下同）

這支由網名「爬行天下」和「龍爪洪荒」兩位知名博主共同發布的影片顯示，小河在廈門中非世野野生動物園瘦到變形，不像是成年灣鱷該有的樣子。

▲大陸長期關注爬蟲類的知名博主爆料，從台灣來的全球最大飼養灣餓小河現狀不忍卒睹。（圖／翻攝bilibili）

「爬行天下」在影片中分析，雄性成年灣鱷在正常情況下，身體渾圓、軀幹粗壯，橫截面呈橢圓形，肩膀輪廓不明顯，反觀小河，突出的肩胛骨稜角分明，「肩頸部厚實的肌肉脂肪已經消耗殆盡。」
此外，小河背部的脊柱突出，後背像洩了氣的氣球塌下去，下腹部也直接凹進去，讓「爬行天下」直呼，「可見牠有多長時間沒有得到洽當的照顧了！」

除飲食方面，飼養環境的問題也被「爬行天下」點出，他認為，灣鱷在野外多生活在大河湖泊等水體流動性強、水質清潔之處，水深深度夠也可以撐起龐大的身軀，反觀小河的飼養環境，水質懸浮物相當駭人，水最深的區域都沒過後背，令人堪憂。

▲大陸長期關注爬蟲類的知名博主爆料，從台灣來的全球最大飼養灣餓小河現狀不忍卒睹。（圖／翻攝bilibili）

據了解，有關心「小河」的民眾向園方提出建議，得到的回覆為，「小河體重超重，考慮減肥。」外界提出質疑後園方又改口，小河體重為2500斤（1.25噸），這也讓「爬行天下」怒批，全球最大的灣鱷僅測出1.075噸，「這直接就打破世界紀錄了，真是對鱷魚的胖瘦沒概念，還減肥呢，怎麼不直接做成皮帶算了！」

公開資訊顯示，「小河」是由台南麻豆鱷魚王邱錫河從小養大，成為全長超5公尺的全球最大人工飼養灣鱷，2017年12月，小河被贈與廈門中非世野野生動物園，而園方也強調，小河的環境和飼養方式是照邱錫河的規畫布置，並無不妥。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
孫鵬急付30萬救子　檢調約談才知「王牌大律師」是黃琪
快訊／還有殺更多！　台灣黑熊被「載屍三貼」影片瘋傳
法國隊至少3球員掛病號！　「前鋒發燒」決賽恐缺席
6家大到不能倒銀行　僅「這家」提前達標
高虹安能順利就職？　柯建銘笑呵呵：交保了還問白癡問題
太玄宮「粉專被灌爆」！　剩1.3顆星
「這縣市」最高發1萬現金！　還有超過3千人沒領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

肩胛骨突出、下腹凹陷　台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」瘦到變形

美國再封殺36家中國企業！　長江存儲、寒武紀科技入列

大陸傳19日放寬入境隔離　鍾南山預告：新版診療防控方案將出台

浙江驚現巨型「火球」垂直落下　民眾撿到隕石碎片跟「鵝蛋」一樣大

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅「遠嫁非洲」消失半年近況曝光

男砸53萬買「1100張運彩」！全槓龜怒要退款：老闆沒講清楚規則

她網戀主播男友12年！連面都沒見「狂匯錢近千萬」　知身分秒報警

直擊／北京火葬場大爆滿　殯葬業：亡者太多冰櫃全滿　

台青深入廣東清遠「打卡世界唯一排瑤集居地」　體驗少數民族文化

大陸醫院超負荷運轉！　衛健委：招聘近5年來已離退休工作人員

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

肩胛骨突出、下腹凹陷　台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」瘦到變形

美國再封殺36家中國企業！　長江存儲、寒武紀科技入列

大陸傳19日放寬入境隔離　鍾南山預告：新版診療防控方案將出台

浙江驚現巨型「火球」垂直落下　民眾撿到隕石碎片跟「鵝蛋」一樣大

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅「遠嫁非洲」消失半年近況曝光

男砸53萬買「1100張運彩」！全槓龜怒要退款：老闆沒講清楚規則

她網戀主播男友12年！連面都沒見「狂匯錢近千萬」　知身分秒報警

直擊／北京火葬場大爆滿　殯葬業：亡者太多冰櫃全滿　

台青深入廣東清遠「打卡世界唯一排瑤集居地」　體驗少數民族文化

大陸醫院超負荷運轉！　衛健委：招聘近5年來已離退休工作人員

馬來西亞土石坍方至少8死「營地遭摧毀」　首相安華將前往災區

吳怡農不滿藍諷「膿包」　王鴻薇舉韓國瑜「草包」嗆：綠能你不能

壽山動物園終於回歸！首日試營運人潮擠爆　遊客大讚「變舒服了」

6年級生必逛！　30年連鎖批發賣場高雄館2.6億求售

3歲童受虐躺病床20天！昏迷指數3瀕死　施虐母求平安符盼康復

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

限時2天！爽玩樂園「只要450元」　壽星直接免費入園

阿伯搭火車「腿慢慢張開」　鄰座女低頭一看嚇壞！結局慘了

太玄宮「換成她被搧巴掌」會怎樣？律師拋重話：求跳火坑證明正身

「高虹安不會有事！」沈政男曝2關鍵點：綠營側翼繼續崩潰吧

飼主左右手輕推「鴨胸」　牠看鏡頭搖擺超有節奏

大陸熱門新聞

直擊！北京火葬場大爆滿

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅嫁非洲半年近況曝

男砸53萬買運彩！全槓龜怒要退款

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

網戀12年女狂匯錢近千萬　主播男友竟是好閨蜜

浙江驚現巨型「火球」垂直落下 民眾撿到隕石碎片跟「鵝蛋」一樣大

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

網傳大陸即將放寬入境隔離　鍾南山：新版診療防控方案將出台

原料佔比打「星號」各國必填？

33歲敗光6600萬！他淪落街頭「妻不離不棄陪伴」

顏值高的人不容易得新冠？　 陸醫師認同：有一定道理

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

鄭州男開怪手上街殺死人　遭公安擊斃

更多熱門

相關新聞

漁夫想釣鯰魚　竟是200公斤巨鱷上鉤

漁夫想釣鯰魚　竟是200公斤巨鱷上鉤

隔著南中國海的婆羅洲，不但擁有茂密的熱帶雨林，還有縱橫交錯的江河，不僅是野生動物棲息的天堂，更是鱷魚的福地，尤其是隸屬馬來西亞境內的砂拉越州，境內鱷魚吃人事件更是頻傳，根據當地媒體報導，有漁民近日放誘餌準備釣鯰魚，結果上鉤的竟是一隻重達200公斤重的巨鱷！

小三通最快元旦或過年前重啟

小三通最快元旦或過年前重啟

陳福海、王忠銘今赴廈門　陸大開綠色通道　

陳福海、王忠銘今赴廈門　陸大開綠色通道　

2023台南耶誕跨年麻豆總爺大手牽小手

2023台南耶誕跨年麻豆總爺大手牽小手

寵物貓偷跑出門　外帶整顆鱷魚頭

寵物貓偷跑出門　外帶整顆鱷魚頭

關鍵字：

小河鱷魚廈門圈養鱷魚王麻豆邱錫河

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

直擊！北京火葬場大爆滿

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

AV導演分析露點照是本尊　郭鬼鬼回應

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」妹子曝超悲結局

搭公車頭伸出窗外　7歲弟撞柱慘死

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面