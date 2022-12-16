肩胛骨突出、下腹凹陷　台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」瘦到變形

記者魏有德／綜合報導

長期關注全球爬蟲類生物的大陸知名影片博主昨（15）日在影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）發表一段影片，內容描述由台灣贈與大陸的全球最大人工飼養灣鱷（河口鱷）小河在廈門私人野生動物園的現狀，與當初體型壯碩的外型相去甚遠，標題還直指，「快被養死了」，引起外界關注。

▲大陸長期關注爬蟲類的知名博主爆料，從台灣來的灣鱷「小河」瘦到變形。（圖／翻攝bilibili，下同）

這支由網名「爬行天下」和「龍爪洪荒」兩位知名博主共同發布的影片顯示，小河在廈門中非世野野生動物園瘦到變形，不像是成年灣鱷該有的樣子。

「爬行天下」在影片中分析，雄性成年灣鱷在正常情況下，身體渾圓、軀幹粗壯，橫截面呈橢圓形，肩膀輪廓不明顯，反觀小河，突出的肩胛骨稜角分明，「肩頸部厚實的肌肉脂肪已經消耗殆盡。」

此外，小河背部的脊柱突出，後背像洩了氣的氣球塌下去，下腹部也直接凹進去，讓「爬行天下」直呼，「可見牠有多長時間沒有得到洽當的照顧了！」

除飲食方面，飼養環境的問題也被「爬行天下」點出，他認為，灣鱷在野外多生活在大河湖泊等水體流動性強、水質清潔之處，水深深度夠也可以撐起龐大的身軀，反觀小河的飼養環境，水質懸浮物相當駭人，水最深的區域都沒過後背，令人堪憂。

據了解，有關心「小河」的民眾向園方提出建議，得到的回覆為，「小河體重超重，考慮減肥。」外界提出質疑後園方又改口，小河體重為2500斤（1.25噸），這也讓「爬行天下」怒批，全球最大的灣鱷僅測出1.075噸，「這直接就打破世界紀錄了，真是對鱷魚的胖瘦沒概念，還減肥呢，怎麼不直接做成皮帶算了！」

公開資訊顯示，「小河」是由台南麻豆鱷魚王邱錫河從小養大，成為全長超5公尺的全球最大人工飼養灣鱷，2017年12月，小河被贈與廈門中非世野野生動物園，而園方也強調，小河的環境和飼養方式是照邱錫河的規畫布置，並無不妥。