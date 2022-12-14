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漁夫放誘餌想釣鯰魚　竟是200公斤巨鱷上鉤！五花大綁宰來賣

有漁民放誘餌準備釣鯰魚，結果上鉤的竟是一隻重達200公斤重的巨鱷！（圖／翻攝自網路）

▲有漁民放誘餌準備釣鯰魚，結果上鉤的竟是一隻重達200公斤重的巨鱷！（圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

隔著南中國海的婆羅洲，不但擁有茂密的熱帶雨林，還有縱橫交錯的江河，不僅是野生動物棲息的天堂，更是鱷魚的福地，尤其是隸屬馬來西亞境內的砂拉越州，境內鱷魚吃人事件更是頻傳，根據當地媒體報導，有漁民近日放誘餌準備釣鯰魚，結果上鉤的竟是一隻重達200公斤重的巨鱷！

從畫面可見，這條重達200公斤重的巨鱷遭到五花大綁在小漁船上，由漁民帶回漁村，根據大馬的《詩華日報》報導，有漁民13日在境內的峇南河弄巴乃水域設誘餌捕鯰魚，結果14日前往放誘餌地點查看時，赫然發現這尾大鱷魚上鉤。

據悉，這名漁民短短兩個月內就曾兩次捕獲鱷魚，上一次是在今年10月，也是一隻約重達200公斤的鱷魚偷吃魚餌，被準備捕捉巨鯰的魚鉤所傷，可惜最後成了浮屍。

據報導，漁民將巨鱷載回甘榜，也就是漁村後，要將鱷魚進行宰殺，以每公斤40令吉，約新台幣277元的價格出售。報導稱，位在砂拉越境內的峇南杜多河和瑪納瓦一帶水域，由於較少船隻經過，當地已成為野生鱷魚的主要棲息和繁殖地；這一帶的下游區經常可看見鱷魚出沒，特別是夜間，若在河面上看到紅色眼睛，就要小心是鱷魚準備夜襲。

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