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大陸 大陸焦點 特派現場

小三通最快元旦或過年前重啟！　陳福海：「滾動式」開放探親專案

▲▼ 陳福海訪問廈門、商討重啟「小三通」 。（圖／台商提供）

▲ 金馬準縣長陳福海、王忠銘在廈門開記者會，初步介紹與陸方商討重啟「小三通」具體時間 。（圖／台商提供）

記者任以芳／北京-廈門報導

金馬兩位準縣長陳福海和王忠銘以及陪同的立委、議員等人，今（13）日八點半在廈門舉行記者會。針對昨晚和大陸方面初步商談結果？陳福海指出，雙方都有共識一定要開通，希望最快明年1月1日或過年前一定要重啟「小三通」，考量金門的防疫量能，一開始傾向「滾動式開放」，以探親專案專船優先（金門籍民眾）。

陳福海和王忠銘等人，在大陸「綠色通道」安排下，今早上八點半於廈門白鷺州公園篔簹書院順利舉行記者會，全體戴上N95口罩。現場出席人員有金門縣立委陳玉珍、金門縣議員陳志龍、陳錦偉，連江縣立委陳雪生，連江縣議長張永江，議員曹以標、曹丞君、林金官、陳玉發，廈門台商會長吳佳瑩、福州台商會長蔣佩琪，台青代表出席。

▲▼ 陳福海訪問廈門，商討重啟小三通 。（圖／台商提供）

▲ 金門準縣長陳福海 。（圖／台商提供）

針對雙方初步商談「小三通」重啟時間？陳福海指出，金門和廈門都準備好了，相關部會、地方政府也做好準備。「我來大陸前去拜會陸委會，陸委會和技術部門也研議『小三通』用什麼方式開放，以及怎麼開放。我想政策也會做好因應和準備。」

陳福海表示，「在適當環境、適當時機，我們指日可待，能不能在傳統節日或過年（開放），相信我們一定做得到，希望在1月1號（元旦）或過年前開放『小三通』。我回去台灣後立刻和疾管局署長見面商談，金門和中央一起共同面對，讓我們回家路更近，馬上可以通。」

由於大陸內部逐步放開防疫，各省感染率攀升，外界擔心金門防疫量能如何負擔？陳福海強調，「小三通」先傾向「滾動式」開放，畢竟疫情停航三年，雙邊準備工作即使再充裕，疫情防控還是有變數，必須確保金門完全可控。

他說，預計12月底前，開放金門籍民眾登記探親和洽公商務名額，採取「探親」專案、專班、專船。觀光旅遊部分後續研議。

▲▼ 陳福海訪問廈門、商討重啟「小三通」 。（圖／台商提供）

▲ 金門縣立委陳玉珍。（圖／台商提供）

疫情三年下來，大陸官方首次對兩岸參訪團採取「專案泡泡」，陳福海一行人不需要隔離。對此，立委陳玉珍表示，「感謝陸方開通『綠色通道』，雖然沒有隔離，入境有做核酸檢測，配合相應防疫措施，專車送到防疫旅館，採取閉環一天，才能跟大家開記者會。」

她也補充說明，昨跟陸方相關單位討論「小三通」，針對口岸和航道安全以及適航性，防疫流程等細節，「大陸出發前檢疫怎麼做，金門後續防疫量能，我們討論的很具體，基本上等雙方後續政策落實。」

根據今日記者會現場安排，採取座談會形式，參加的媒體人員不能近距離拍攝採訪陳福海一行人。即使不用隔離「5+3」，陳福海等人有增加核酸檢測次數，抵達廈門後立刻檢測，與大陸方面人員會面之前、結束後必須各做一次核酸檢測，所有人採取閉環，官方也沒有安排餐敘，減少感染風險。

▲▼ 陳福海訪問廈門、商討重啟「小三通」 。（圖／台商提供）

▲ 陳福海昨晚與大陸口岸、船務代表會見商談重啟「小三通」 。（圖／台商提供）

陳福海一行人昨天下午抵達後，下午3到5點和廈門、馬尾「小三通」船務公司人員進行會談協商，主要探討「小三通」重啟前置作業，以及相關防疫流程。昨晚7點多正式和大陸官方代表舉行閉門會談，陸方與會人員有口岸、船務等官方代表，洽談兩個多小時，氣氛融洽。

現場與會人員透露，雙方最大的共識就是「過年前一定要重啟小三通。」針對防疫流程細節進行深入探討，金馬和廈門、馬尾口岸都準備好隨時重啟「小三通」。陳福海會談時表示，回台後立刻向陸委會報告這次訪問內容，盡快推動落實。

▲▼ 陳福海訪問廈門、商討重啟「小三通」 。（圖／台商提供）

▲▼ 陳福海訪問廈門、商討重啟「小三通」 。（圖／台商提供）

▲ 昨晚雙方初次會見商談，達成重啟「小三通」的共識。（圖／台商提供）

由於大陸境外隔離天數還是「5+3」，與會人員也轉述立委陳玉珍昨晚向陸方提出建議方案，把金門當成兩岸「中間隔離點」，在金門完成隔離，透過「小三通」返回廈門，完成基本核酸檢測確認健康，之後無需再隔離，台商可各自前往其他省市。另外，她也提出許多往返兩岸的民眾台胞證以及綁定銀行卡都過期，建議陸方能否想出解決方案。

金馬兩位準縣長上午舉行記者會後，緊接著和大陸福建省台辦以及相關航務、口岸高層進行二次會見研討，預計今天下午搭乘廈航班機返台。

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