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MacBook Air要「變大」了？分析師曝螢幕升級為15.5吋

▲M2 MacBook Air午夜色。（圖／取自The Verge ）

▲分析師曝 MacBook Air 螢幕將變大。（圖／取自The Verge ）

記者陳俐穎／綜合報導

據顯示螢幕分析師 Ross Young 表示，蘋果正在開發一款 15.5 吋的 MacBook Air，可能會在 2023 年春季推出。他表示，為 MacBook Air 設計的面板將於 2023 年第一季開始生產。

如果消息屬實，這款15.5 吋 MacBook Air 將是迄今為止最大的 MacBook Air，尺寸介於 14 吋和 16 吋的 MacBook Pro 之間。目前的MacBook Air 尺寸為13.6 吋，Ross Young 此前還表示新品可能是15.2 吋左右，總結爆料資訊，MacBook Air 螢幕會變大。

根據此前爆料，15.5 吋 MacBook Air 的設計與 2022 年發布的 13 吋 MacBook Air 大體相似，具有平坦的邊緣、大面積 Force Touch 觸控板、帶功能鍵的鍵盤等，可能還搭載MagSafe 充電接口、升級的喇叭和一個1080p 鏡頭。此外，預計配備M2 或M2 Pro 晶片，但螢幕可能會比 Pro 版有所降級。

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