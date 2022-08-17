蘋果擬首次在越南試產Apple Watch、MacBook！　傳富士康試產

▲據外媒報導，蘋果正在討論首次在越南生產Apple Watch和MacBook。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳珍儀／綜合報導

據《日經亞洲》報導，蘋果公司正在討論首次在越南生產蘋果手錶Apple Watch和蘋果電腦MacBook，消息人士稱，蘋果供應商立訊精密和富士康已經在越南北部開展測試生產。

越南已經是蘋果在中國以外最重要的生產中心，為這家美國公司生產各種旗艦產品，包括iPad平板電腦和AirPods耳機。報導指出，據業內專家稱生產Apple Watch更加複雜，要將繁複零組件擠進這麼小的錶殼需要很高的技術技能，但隨著越南試圖進一步升級其科技製造業，這將是越南的勝利。

在上海因疫情封鎖導致大規模供應鏈中斷後，Apple一直繼續將iPad生產轉移到越南。中國的比亞迪是第一個幫助實現這一轉變的公司，不過消息人士告訴《日經亞洲》，富士康現在也在幫助越南製造更多的iPad。

知情人士還說，蘋果還在與供應商進行談判，以在越南為其HomePod 智能揚聲器建立測試生產線。

兩位消息人士稱，在MacBook方面，蘋果已要求供應商在越南建立一條測試生產線。然而，多位消息人士稱，將大規模生產轉移到越南的進展緩慢，部分原因是與疫情流行所致，但也因為筆記本電腦生產涉及更大的供應鏈，他們補充說，目前以中國為中心，因其極具成本競爭力。

AirPods、Apple Watch、HomePod，目前除了 iPhone 製造，蘋果在越南還有很大的計劃，一位知情人士指出，MacBook 的零組件比過去更加模組化，使得在中國境外生產變得更加容易，但如何具有生產成本競爭力是另一個挑戰。

蘋果在越南的生產從 AirPods 開始，自 2020 年就在越南投入量產，並且是美國前總統川普發起美中貿易戰後，AirPods 是首批將組裝轉移出中國的蘋果產品之一，此舉代表蘋果的做法發生重大改變，因為過去幾十年來，蘋果幾乎所有的生產需求都依賴中國。

對越南來說，蘋果的轉變，以及更廣泛的美中緊張局勢是一個福音。《日經亞洲》強調，蘋果供應商在越南設有工廠的數量，從2018年的14家增加到至少 22家，而谷歌、戴爾和亞馬遜等其他主要電子大廠也已在越南設立生產基地，期盼在中國以外實現多元化。

Isaiah Research 的高級分析師 Eddie Han告訴《日經亞洲》，電子製造商正試圖在美中的緊張局勢中取得平衡，從地理來看，蘋果和三星等科技大廠已試圖降低對中國境內生產的依賴，但另一方面，科技大廠又採用更多的中國供應商，例如立訊精密和比亞迪，這些都是平衡地緣政治影響的措施。

Han 強調，中國作為世界工廠的重要角色，自美中貿易戰及後來的能源政策，以及新冠清零目標的挑戰，確實使靠近中國的越南成為許多電子廠的理想目的地，因為越南正在逐步發展供應鏈生態系。

蘋果、富士康和立訊精密沒有回應《日經亞洲》相關報導。